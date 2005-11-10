Champions, i finali: Ancelotti jr. batte il Bayern, Liverpool e Atletico facile. Pari United
Michele Pavese
Serata importante in Champions League, dove comincia a delinearsi il quadro delle squadre candidate al passaggio del turno. La Roma conquista un buon pareggio al Parc des Princes contro i campioni in carica del PSG, mentre l'Inter conquista il terzo successo consecutivo battendo lo Stoccarda. Vincono agevolmente Atletico e Liverpool, mentre il Lilla di Davide Ancelotti regala la sorpresa contro il Bayern "incerottato". Muriqi ancora decisivo per il Fenerbahce, che passa in trasferta contro lo Shakhtar, mentre l'ex Bruno Fernandes non basta al Manchester United per portare a casa tre punti contro lo Sporting di Fonseca.
Tutti i risultati della giornata
Atletico Madrid - Viking 2-0: 19' Sorloth, 24' Alvarez
Bruges - Liverpool 0-3 13' e 82' Isak, 79' Wirtz
Inter - Stoccarda 2-0: 57' rig. Sucic, 74' L. Martinez
Lilla - Bayern Monaco 2-1: 15' Upamecano (B), 62' Ueda, 65' aut. Pavlovic
PSG - Roma 2-2: 5' Hermoso (R), 31' Zabarnyi, 62' rig. Dembele, 78' rig. Malen (R)
Shakhtar - Fenerbahce 0-1: 56' Muriqi
Sporting - Manchester United 2-2: 33' rig. e 80' Suarez (S), 48' rig. e 50' Fernandes (M)
Sabah - Barcellona 1-4: 31' e 51' Gordon, 55' Adeyemi, 60' Gabriel Jesus, 63' Mickels (S)
Slavia Praga - Villarreal 0-1: 62' Buchanan