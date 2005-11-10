Importante pareggio della Roma a Parigi per 2-2, grazie ai gol di Hermoso nel primo tempo e di Malen nella ripresa. Di Zabarnyi e Dembele le reti del Paris Saint-Germain.

LE PAGELLE DEL PSG (di Paolo Lora Lamia)

Safonov 6 - Ha poco da rimproverarsi sui due gol, per il resto qualche pericolo soprattutto in avvio ma non grossi miracoli da compiere.

Hakimi 6,5 - Letteralmente un motorino sulla destra, difficile da contrastare. Tra i più continui nelle file francesi, è lui a procurarsi il rigore.

Zabarnyi 7 - In una serata in cui l'attacco parigino latita, ci pensa lui pareggiare una partita che si stava facendo complicata. Vincente la sua incornata sugli sviluppi di un angolo.

Pacho 6 - Inizio un po' complicato, poi prende le misure all'attacco della Roma. Efficace e ruvido negli interventi.

Nuno Mendes 6,5 - Anche nei momenti in cui il PSG fatica a farsi vedere in avanti, è tra quelli che ci provano con maggior convinzione.

Dal 59' Zaire-Emery 5,5 - Impatto noi dei migliori sul centrocampo di Luis Enrique. Poco incisivo nelle due fasi.

Joao Neves 6 - Ordinato e grintoso in mezzo al campo, senza emergere per inserimenti offensivi o giocate d'alta scuola.

Dal 79' Hernandez sv.

Vitinha 4,5 - Con Pisilli sempre alle calcagna, fatica ad illuminare la manovra per come ha abituato compagni e tifosi. Ha anche il demerito di causare il rigore del 2-2.

Fabian Ruiz 5,5 - Non riesce a risultare quel mix tra quantità e qualità che tanto fa comodo al centrocampo parigino.

Akliouche 5,5 - L'ex Monaco non brilla particolarmente, contenuto senza troppi affanni da un attento Wesley.

Dal 79' Ndjantou sv.

Ferran Torres 5 - Luis Enrique lo schiera da punta centrale e il match winner della finale dei Mondiali non riesce a ripagare a dovere. Ben limitato dal trio difensivo romanista.

Dal 59' Dembelé 7 - Ingresso da urlo per l'ex Pallone d'Oro, che trasforma subito il rigore del momentaneo 2-1. Sfiora anche la doppietta, ma un super Svilar gli dice di no.

Mayulu 6 - Qualche incursione sulla sinistra da parte sua, ma soprattutto la battuta del corner che porta al pareggio.

Dal 67' Godts 5,5 - Con la sua entrata, l'attacco dei francesi non acquisisce nuovo vigore né maggiore imprevedibilità.

Allenatore: Luis Enrique 6 - Sorpreso dall'atteggiamento della Roma all'inizio dei due tempi, rimedia soprattutto nella ripresa con i cambi e coglie un punto meritato (ma che meritavano anche gli avversari).

LE PAGELLE DELLA ROMA (di Lorenzo Di Benedetto)

Svilar 6 - Non può niente sui due gol, uno su azione e uno su rigore, subiti. Per il resto non deve compiere parate sensazionali ma si fa comunque trovare sempre al posto giusto.

Mancini 6 - Non va in difficoltà contro i campioni d'Europa, pur privi degli infortunati Kvaratskhelia e Doue e con un Dembele a mezzo servizio.

Dal 67' Ghilardi 6 - Si fa vedere anche in avanti nel finale. Partita sufficiente nell'ultimo terzo di gara.

Ndicka 5 - Tutto sommato non ha giocato, nel complesso, una brutta partita ma pesa tantissimo la disattenzione in occasione del gol del momentaneo 1-1, quando la Roma stava comunque amministrando.

Hermoso 7 - Altro gol in Champions League, il secondo in stagione su quattro realizzati e una gara giocata alla grande in entrambe le fasi. L'ultimo a rinunciare all'idea di battere i campioni d'Europa in carica.

Molina 6 - Gara senza infamia e senza lode per l'argentino, che se la deve vedere contro gli esterni del PSG senza demeritare.

Dal 67' Malen 7 - Entra e segna, ancora una volta. Perfetto dal dischetto l'olandese, che regala un punto fondamentale, sul campo più difficile di tutti, alla Roma.

Kone 6 - Gara di sostanza per il centrocampista francese. Si limita a fare da diga in mediana e dopo poco più di un'ora esce dal campo.

Dal 62' Cristante 6 - Entra per dare freschezza al reparto e come al solito mette in campo una prova di carattere.

De Roon 6 - Il mediano di Gasperini non ha steccato neanche di fronte al Paris Saint-Germain. Altri novanta minuti da leader in mezzo al campo.

Wesley 6 - Bene in fase offensiva, male in occasione del fallo da rigore che costa il momentaneo 2-1. Hakimi è un cliente scomodo e tutto sommato non delude.

Pisilli 6,5 - Va vicinissimo al gol in apertura di secondo tempo, con Safonov che gli nega la gioia del gol con un grande intervento. Altra partita che lo farà maturare molto.

Soule 6,5 - Nel primo tempo è una furia. Suo l'assist per il vantaggio di Hermoso e tutta la difesa del PSG fa una fatica tremenda a contenerlo. È uno dei più in forma e si vede.

Dall'83' Lulli sv.

Castro 5,5 - Altra occasione non sfruttata. Gasperini gli dà fiducia nella partita più difficile della stagione e l'ex Bologna non riesce a incidere come avrebbe voluto.

Dal 62' Dybala 6 - Quando ha la palla tra i piedi dà l'impressione di poter sempre inventare qualcosa. Non è comunque ancora al top della condizione.

Allenatore: Gasperini 6,5 - La decisione di lasciare fuori dall'inizio sia Malen che Dybala è stata molto più che sorprendente, ma alla fine ha avuto ragione. Nel primo tempo la sua squadra parte bene e gestisce, peccato per la disattenzione di Ndicka che ha rovinato tutto. Nel secondo si è giocato i suoi campioni, riuscendo a pareggiare in uno stadio difficilissimo.