I Mondiali Femminili del 2031 sono stati assegnati a Stati Uniti, Messico, Costa Rica e Giamaica. Dopo l'annuncio ufficiale da parte della FIFA è arrivato anche il messaggio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social Truth:

"Sono orgoglioso di annunciare che la Coppa del Mondo femminile Fifa 2031 si svolgerà negli Stati Uniti! Dopo aver ospitato il Mondiale di maggior successo della storia, nessun Paese è più preparato degli Stati Uniti ad accogliere il più grande evento sportivo femminile di sempre", ha scritto il presidente americano. "La Coppa del Mondo femminile Fifa 2031 avrà un impatto economico straordinario e duraturo sugli Stati Uniti, contribuirà alla crescita del calcio nel nostro Paese e nel mondo e metterà in mostra l'eccezionalità dell'America".