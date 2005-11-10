Il 25 novembre 2020, nel quartiere di San Andrés, a Tigre, nell'area metropolitana di Buenos Aires, Diego Armando Maradona moriva all'età di sessant'anni. A causarne il decesso fu un arresto cardiorespiratorio, sopraggiunto pochi giorni dopo un intervento chirurgico alla testa per un ematoma subdurale. La morte arrivò intorno a mezzogiorno, nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo. Nei giorni precedenti si era persino ipotizzato un trasferimento a Cuba per la riabilitazione, sull'isola di Fidel Castro, morto il 25 novembre di quattro anni prima. Una coincidenza che accomuna Maradona anche a George Best, scomparso nella stessa data del 2005.

Il 25 novembre sembra così essere diventato una data simbolica per alcune figure ribelli e rivoluzionarie. Nel marzo 2023, i tribunali confermarono in appello l'avvio del procedimento giudiziario nei confronti degli otto operatori sanitari rinviati a giudizio l'anno precedente per la presunta negligenza che avrebbe contribuito alla morte di Maradona. Tra gli imputati figurano un neurochirurgo e medico curante, un medico clinico, uno psichiatra, uno psicologo, una caposala e alcuni infermieri.

A settembre 2024, il processo è stato ulteriormente rinviato, con nuova data fissata a marzo 2025. Invece il dibattimento a San Isidro si è concluso il 22 ottobre 2026 dopo 51 udienze, con sentenza fissata per il 22 dicembre 2026. Per quanto riguarda gli infermieri, Ricardo Omar Almirón e il coordinatore infermieristico Mariano Perroni sono tra i sette imputati (mentre l'infermiera Dahiana Madrid affronta un procedimento separato).