Il vice allenatore del Padova Giuseppe Padovano è intervenuto in sala stampa al termine della sfida contro la Sampdoria. Di seguito le sue parole riportate da Padovasport.tv:

"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nella ripresa forse siamo stati un po' meno incisivi in fase offensiva ma per larghi tratti credo siamo stati anche superiori a una squadra forte come la Samp che veniva da tre vittorie consecutive. Abbiamo dovuto fare dei cambi per questioni fisiche, siamo un po' corti per le tante assenze e siamo delusi per la sconfitta ma devo fare i complimenti ai ragazzi per la prestazione che oggi hanno fatto. Bortolussi? I cambi li abbiamo fatti cercando di mantenere le caratteristiche di chi usciva, poi quando abbiamo dovuto recuperare lo abbiamo fatto entrare. La marcatura di Insigne? Nell'occasione del gol c'è stato un errore di lettura e di scivolamento poi è chiaro che essendoci Insigne purtroppo ha fatto una giocata da campione qual è. Varas esterno? Cocchi veniva da una settimana con la nazionale, volevamo energie fresche, credo Varas abbia fatto bene. Il modulo? Guardiamo chi abbiamo a disposizione ma anche l'avversario, i ragazzi sono disponibili e si allenano bene, per quello abbiamo a disposizione più moduli anche a gara in corso".