"Il PSG ha giocatori di qualità, che nell'uno contro uno sono fortissimi. Credo che la Roma, finchè riuscirà a tenere alto il ritmo della pressione, potrà essere pericolosa e fastidiosa. Mi aspetto una partita bella. Spero che il venir meno delle forze nel finale possa essere supportato dall'entusiasmo dei giocatori". E' il commento alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, di mister Gigi De Canio sulla sfida tra PSG e Roma di stasera in Champions League. E ha parlato anche di Gasperini: "E' da anni che sostengo la possibilità che Gasperini venga sempre premiato con i premi più importanti per gli allenatori, perché è uno che incide tantissimo sul rendimento dei suoi giocatori. Stimo tantissimo il lavoro di Gasperini, perché è forse l'allenatore che più di tutti riesce a cambiare e a valorizzare i giocatori che gli vengono affidati. Ha una sua idea precisa che mette al servizio dei calciatori, dal punto di vista tecnico, tattico e di preparazione".

Ritroveremo la vera Inter contro lo Stoccarda?

"Una grande squadra deve saper leggere tutte le varie situazioni, di analizzare la partita e capire quando è il momento di gestire. Nel momento in cui questo non riesce, vuol dire che è una squadra che manca di quella maturità che la può rendere grande".

Calhanoglu deve essere rinnovato?

"Il discorso riguarda la capacità di avere un sostituto che possa dare quelle garanzie tecniche che dà Calhanoglu. Non è affatto facile trovarlo, magari trovi un giovane con cui cominciare un nuovo ciclo e se l'Inter pensa di poter fare così, allora è possibile che il turco vada via, altrimenti credo che si andrà a una permanenza".

Cosa dice sulle parole di Spalletti sulla questione centravanti?

"In effetti è la sua risposta che poi induce a discutere di questo argomento. Perchè lui sa che sono giocatori differenti. Nel momento in cui si evidenziano certe differenze, si deve capire lo scopo. Si può giocare con giocatori con caratteristiche differenti, non capisco perché sottolinearle sempre, anche di fronte a una domanda che può essere fatta. Si può giocare senza centravanti puro? Con Conceicao, Nico Gonzalez, si può giocare senza centravanti di ruolo. Totti è unico, ma lui trovò una soluzione simile a Roma con lui in una situazione di emergenza. Alla Juve manca poi uno come Yildiz, e quando recupererà potrebbe essere un'idea".