Con il pomeriggio di oggi, sono definitivamente andate in archivio 15 giornate del campionato di Serie C 2026/2027, perché si sono giocati i due recuperi della 14ª giornata: l'Inter U23 è caduto sul campo dell'Audace Cerignola, mentre il confronto Atalanta U23-Pineto è terminato sul punteggio di 1-1. C'è ora quindi il quadro chiaro del tutto, comprensivo della classifica marcatori, che andiamo ora ad analizzare ricordando che quello tra parentesi è il numero dei calci di rigore segnati.

Di seguito, il punto della situazione, che comprende le prime cinque posizioni di ogni girone:

GIRONE A

9 gol: Anelli (Renate)

7 gol: Morselli (Alcione), Rizzo Pinna (1; Union Brescia),

6 gol: Anatriello (Lumezzane), Bertoli (1; Pro Vercelli), Molina (1; Trento), Rolfini (Alcione)

5 gol: Desogus (AlbinoLeffe), Galuppini (2; Ospitaletto), Mandelli (1; AlbinoLeffe), Nanni (Arzignano), Sali (AlbinoLeffe), Santini (2; Desenzano)

4 gol: Capello (Lecco), Casarini (2; Carpi), Casarotto (Lecco), Crespi (Union Brescia), Durmisi (Juventus Next Gen), Ihnatov (Cittadella), Ladisa (Trento), Mezsargs (Folgore Caratese), Moretti (Arzignano), Paolucci (Cittadella), Stefanoni (Ospitaletto)

GIRONE B

10 gol: Rabbi (1; Ravenna)

8 gol: Sipos (1; Reggiana)

7 gol: Di Stefano (Torres), Mazzocchi (1; Spezia)

6 gol: Gaddini (1; Grosseto), Portanova (1; Reggiana), Stoppa (Campobasso)

5 gol: Candellori (Sambenedettese), Coveri (Forlì), Diao (Atalanta U23), Gabbiani (Livorno), Konate (Sambenedettese/Vis Pesaro), Parigi (Latina/Pescara), Tenkorang (Ravenna), Vertainen (Guidonia Montecelio)

GIRONE C

9 gol: Manconi (1; Casertana)

8 gol: Balde (Giugliano), Pugliese (Picerno)

7 gol: Petrungaro (Potenza), Selleri (Potenza)

6 gol: Abreu (Picerno), Ravasio (1; Foggia), Zuberek (Inter U23)

5 gol: Butic (1; Bari), Cargnelutti (Sorrento), Cicerelli (2; Catania), Emmausso (1; Cosenza/Scafatese), Fusco (Cavese), Meola (Savoia), Patierno (Casarano)