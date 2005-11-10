Il tecnico della Sampdoria Luca D'Angelo è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Padova. Di seguito le sue parole riportate da Sampdoria.it:

"Abbiamo meritato di vincere, soprattutto nel secondo tempo siamo venuti fuori e non abbiamo rischiato niente. Abbiamo vinto una sfida non semplice perché il Padova è una buona squadra. Mezzotero? Aveva già esordito con Corradi, io gli sto solo dando più spazio. A prescindere dai gol, fa un gran movimento e sta davvero bene. Mejier? Ha fatto un’ottima gara, l’ho tolto perché era programmato con lo staff. Volevo dividere la partita tra lui e Gartnenmann. La Cremonese? La B è sempre difficile, abbiamo tre giorni per prepararla. Arriviamo forse un po’ corti ma tutti possono fare la loro parte".