“Tanta soddisfazione. Ho tanto entusiasmo di poter essere in campo un’altra volta, è sempre un orgoglio poter far parte di questa squadra”. Norberto Neto, che con tutta probabilità tornerà titolare nella Juventus di domani con l’Omonia in Europa League, ha parlato oggi in conferenza stampa”.

Il brasiliano ha continuato: “Secondo me il calcio è fatto di cicli e momenti, non solo alla Juventus. Vedo un ambiente molto sano, tutti si mettono a disposizione per cercare di raggiungere i nostri obiettivi.

Dobbiamo mantenere l’idea di essere sulla strada giusta, di credere in quello che stiamo facendo e che possiamo fare.”