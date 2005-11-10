Domani Neto titolare con la Juve: “Sarà un orgoglio tornare in campo con questa squadra”
Con l'Omonia, in Europa League, il secondo portiere bianconero tornerà in campo con la Juventus a quasi 10 anni dall'ultima volta
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
“Tanta soddisfazione. Ho tanto entusiasmo di poter essere in campo un’altra volta, è sempre un orgoglio poter far parte di questa squadra”. Norberto Neto, che con tutta probabilità tornerà titolare nella Juventus di domani con l’Omonia in Europa League, ha parlato oggi in conferenza stampa”.
Il brasiliano ha continuato: “Secondo me il calcio è fatto di cicli e momenti, non solo alla Juventus. Vedo un ambiente molto sano, tutti si mettono a disposizione per cercare di raggiungere i nostri obiettivi.
Dobbiamo mantenere l’idea di essere sulla strada giusta, di credere in quello che stiamo facendo e che possiamo fare.”
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