Il Napoli torna a rialzare la testa dopo il prezioso pareggio maturato ieri contro il Manchester City. Anche l'ex calciatore azzurro Francesco Montervino, intervenuto in diretta alla radio di Tuttomercatoweb,ha apprezzato la prestazione della squadra di Allegri, per quanto secondo lui il percorso di rinascita fosse partito già prima della gara dell'Etihad Stadium:

"Questo pareggio dà un grandissimo entusiasmo e ritenevo che già contro il Torino ci sia stata la scintilla, perché quando fai tredici tiri in porta vuol dire che le cose girano. In più non bisogna dimenticare che mancano Neres, Vergara e Santos, ma nonostante tutto contro il Torino si potevano fare tre o quattro gol. Ieri è stata la dimostrazione che la squadra è viva e che con questo sistema di gioco si può fare bene".

Un altro passaggio interessante è stato poi dedicato a Noa Lang, bersaglio della critica dei tifosi del Napoli, ma risultato decisivo a livello di prestazioni sia contro il Torino che contro il Manchester City:

"I cantanti sono così, lui che è un po' mezzo rapper. Scherzi a parte, per me è un giocatore forte e sta reagendo bene. A Napoli la gente ti pizzica, ma poi è la stessa che ti porta in paradiso. Anche io ho vissuto momenti in cui sono stato contestato, ma se posso dargli un consiglio non deve fare gesti, deve solo lavorare e basta. Con il Torino poi chi propizia il gol è lui, perché va a sradicare il pallone ad un avversario dopo settanta metri di rincorsa. È questo ciò che serve al tifoso. Io sono sempre stato ammirato perché facevo rincorse di sessanta metri e una scivolata di dieci metri; poi magari sbagliavo il cross, ma i piedi erano quelli. A livello di obiettivi comunque se il Napoli dovesse andare in Europa League, ma anche superare uno o due turni di Champions io sarei contento, dato che questa squadra ha bisogno di crescere a livello europeo. Ad oggi il quarto posto è distante".

Infine, per concludere il proprio intervento a Maracana, Montervino si è espresso sul caso De Bruyne. Per lui un suo addio non sarebbe un tragedia:

"Già è stato miracoloso vederlo rimanere finora. Penso che con molte probabilità lascerà a Gennaio. Per me comunque non è una perdita importante perché il Napoli non si può più permettere un giocatore come lui. È stato un onore vederlo con la maglia del Napoli, ma non è più un giocatore su cui si deve puntare, sia per motivi di bilancio, sia per motivi tecnici. Questo campionato di transizione ti deve portare a provare qualcosa di diverso da gennaio in poi".