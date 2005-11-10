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Il Desenzano riparte da Dossena. Ha già diretto il primo allenamentoTMW
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Claudia Marrone
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Oggi alle 20:48Serie C
autore Claudia Marrone
25.11.2026 20:48Serie C
Dopo l'esonero di Gaburro, il club lombardo ha puntato sull'esperienza del tecnico di Lodi, che dovrà ora risollevare la squadra
Sembrava dovesse essere Roberto Venturato il sostituto di Marco Gaburro sulla panchina del Desenzano, ma alla fine la scelta del club è ricaduta su un altro allenatore: come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è già stato raggiunto l'accordo con Andrea Dossena, che ha firmato il contratto con i lombardi, tanto che nel pomeriggio odierno ha già diretto il primo allenamento. A breve, dunque, arriverà anche l'annuncio.
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