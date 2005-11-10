Nel calcio di un'altra epoca, quando le sostituzioni erano concesse con il contagocce e il ruolo del secondo portiere richiedeva una dedizione silenziosa e quasi monastica, esistevano estremi difensori capaci di attraversare intere stagioni nell'ombra senza mai smarrire il gusto della parata.

Uomini di provincia, spesso dotati di mezzi tecnici da categoria superiore, che per destino o gerarchie restavano un passo indietro rispetto alle luci della ribalta, Ernesto Sclocchini apparteneva a questa stirpe rara e affidabile.

Nato ad Ascoli Piceno il 23 novembre 1946, Sclocchini aveva il bianconero nel destino, ma prima di legare i suoi ricordi più intensi alla squadra della sua città visse una lunga gavetta fatta di piazze calde e grandi maestri.

Dopo gli esordi tra Rieti, la prima parentesi all'Ascoli in Serie C e la Tevere Roma, alla fine degli anni Sessanta approdò alla Roma. In giallorosso restò per due stagioni, dal 1968 al 1970, chiuso da due colonne come Pierluigi Pizzaballa e Alberto Ginulfi, non riuscì a conquistare l'esordio in Serie A, ma respirò l'aria del grande calcio alla corte del "Mago" Helenio Herrera, facendo parte della rosa che nel 1969 sollevò la Coppa Italia.

Sceso di categoria per ritrovare il campo con continuità, Sclocchini si fece apprezzare nei tornei di Serie C con le maglie di Savoia e Campobasso, fino a trovare la piena consacrazione a Rimini.

Nella stagione 1975-76 fu tra i principali artefici della storica prima promozione dei romagnoli in Serie B, le sue prestazioni attirarono persino gli elogi delle firme del Guerin Sportivo, ma ancora una volta le logiche del mercato gli negarono la conferma da titolare nella serie cadetta.

Fu così che nell'estate del 1976 decise di tornare a casa, ad Ascoli, accettando il ruolo di vice alle spalle di Roberto Marconcini, nelle due annate successive raccolse nove presenze in Serie B, che portarono a quarantotto il suo bottino complessivo con la maglia del Picchio.

Sette di queste arrivarono nella leggendaria stagione 1977-78, quella dell'Ascoli dei record guidato in panchina da Mimmo Renna e presieduto da Costantino Rozzi, capace di dominare il campionato con sette giornate d'anticipo e di chiudere a quota sessantuno punti nell'era dei due punti a vittoria.

In quella cavalcata trionfale c'è un pomeriggio che vale una carriera intera.

È il 14 maggio 1978, allo stadio "Ceravolo" di Catanzaro. Per i marchigiani, già matematicamente promossi, è una passerella di prestigio, per i calabresi di Giorgio Sereni, trascinati dal sinistro di Massimo Palanca, ci sono in palio punti pesantissimi per la corsa alla Serie A.

Il Catanzaro passa in vantaggio proprio con il suo fuoriclasse, ma l'Ascoli ribalta il risultato grazie alle reti di Giovanni Quadri e Pasquale Greco, al settantottesimo minuto, a dodici giri di lancette dal novantesimo, accade l'imprevisto, Marconcini si infortuna ed è costretto a lasciare il campo.

Tocca a Sclocchini entrare a freddo, nel momento più rovente dell'incontro, davanti a uno stadio ribollente che spinge i giallorossi all'assalto.

Ciò che accade in quel finale resta scolpito nella memoria degli appassionati. Sclocchini abbassa letteralmente la saracinesca e compie almeno quattro parate prodigiose su conclusioni a colpo sicuro, rendendo vano ogni tentativo di rimonta del Catanzaro e blindando l'1-2 finale.

Una battuta d'arresto amara per i padroni di casa, che fortunatamente a fine campionato non impedì comunque alle Aquile di festeggiare il ritorno nella massima serie.

A distanza di decenni, viene spontaneo chiedersi se parasse sempre con quella sicurezza e quell'istinto felino, perché di prestazioni tanto decisive condensate in una manciata di minuti la storia del calcio ne ricorda davvero poche.

Quella fu la sua ultima stagione ad alti livelli, nell'estate del 1978 la dirigenza ascolana rivoluzionò la porta portando nelle Marche Felice Pulici in cambio di Marconcini, e per Sclocchini non ci fu spazio in Serie A.

Ernesto Sclocchini si è spento il 1° giugno 2016, all'età di sessantanove anni, nella sua Ascoli Piceno.

Resta il ricordo limpido di un portiere discreto e generoso, uno di quei gregari indispensabili che, nel momento del bisogno, sapevano trasformarsi in giganti