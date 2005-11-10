Ennesima vittoria in Champions League per il Como, in corsa per un posto addirittura tra le prime otto alla sua prima partecipazione. E ovviamente si sprecano gli elogi per Cesc Fabregas. Ma ad oggi è il miglior tecnico in circolazione? Ecco cosa dicono gli opinionisti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Angelo Forgione: "In Italia sì, in Europa non ancora. Mi piace Flick. Poi bisogna sempre avere delle conferme, magari è solo un exploit anche se non credo sia così".

Francesco Montervino: "E' un po' presuntuoso ma è veramente forte. In questo momento in Italia lui sta cambiando un po' l'idea di calcio".

Danilo Caravello: "E' il numero uno, ma va visto alla riprova di un top club".

Moreno Longo: "E' un tecnico visionario, porta qualcosa di nuovo ed efficace. Può diventare un top, in un grande club potrà davvero diventare grande. Oggi è in una zona di comfort, dove si è incastrato tutto, ora dovrà confermare tutto quello di buono che si dice su di lui, in un grande club".

Andrea Cocchi: "Ora si trova in una situazione ideale, ma la proposta di gioco è particolarmente interessante e unica per certi versi. E' una squadra che sta sfruttare gli spazi, che sa sfruttare i giocatori tecnici in mezzo al campo, penso sia come proposta tecnica un mix tra un calcio offensivo e tecnica individuale dei giocatori la squadra migliore che esprime questo concetto. I fatti dicono che sia il migliore, ma per capire quanto valga dobbiamo vederlo in una grande squadra".

Gigi De Canio: "A me piace molto perché è una persona che ha saputo dare un'identità precisa alla sua squadra, e lo ha fatto sulla base delle sue convinzioni, del suo lavoro e della sua filosofia. Ha già smontato il teorema che i giocatori tecnici possono stare insieme in mezzo al campo senza giocatori fisici...".