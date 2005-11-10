Dopo aver esonerato Gaetano Auteri, e subito dopo il Direttore Sportivo Alex Casella, il Foggia è pronto a ripartire, con nuovi volti che andranno a coprire i tasselli mancanti. Già nominato il nuovo uomo mercato, Ivano Pastore, a breve arriverà anche l'annuncio del nuovo allenatore. Come si legge infatti sul sito di TeleFoggia, Emanuele Troise è già arrivato in città, ed è pronto a firmare il contratto che lo legherà ai Satanelli, che devono risollevarsi per arrivare quanto prima alla salvezza.

Niente accordo, dunque, con Fabio Prosperi, che era la prima scelta. Come riporta sempre il citato portale, le criticità emerse nel raggiungere l'accordo con il tecnico ex Cavese hanno portato al cambio di direzione. Non resta che attendere l'ufficialità del tutto.