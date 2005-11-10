“Siamo ben consapevoli dell’importanza di queste due gare, non solo per noi, ma per tutte le bambine e per il movimento”. La terzina dell’Italia Lucia Di Gugliemo ha parlato a Vivo Azzurro dal ritiro di Coverciano dove le Azzurre preparano la doppia sfida contro la Finlandia che vale la qualificazione per la Coppa del Mondo che si giocherà in Brasile in estate: “Sappiamo quanto la partecipazione a un Mondiale possa cambiare le dinamiche all’interno di un movimento. Certo, è una bella responsabilità, ma siamo contente di potercela prendere”.

Finlandia organizzata e con un’identità forte

La calciatrice classe ‘97 poi parla dell’avversaria di questo doppio scontro: “Sono una squadra molto organizzata, con un’identità forte. Sarà importantissimo l’approccio, soprattutto della prima partita fuori casa. - prosegue Di Gugliermo con un invito ai tifosi per il ritorno - Vi aspettiamo numerosi all’Erasmo Iacovone di Taranto”.

Le due gare si disputeranno martedì primo dicembre alle ore 17:30 (diretta su Rai 2) presso la Bolt Arena di Helsinki e sabato cinque dicembre all’Erasmo Iacovone di Taranto con fischio d’inizio alle 21:15 e sempre in diretta su Rai 2.