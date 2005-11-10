Il ct dell'Italia Femminile Andrea Soncin parla in conferenza stampa del raduno in vista della doppia sfida di play off contro la Finlandia, valida per la qualificazione al Mondiale del 2027: “Sono le due partite che aspettiamo da quattro mesi, le più importanti non lo so dire perché ne abbiamo vissute davvero tante. Sono importanti per tutto quello che c'è dietro di noi, possiamo accendere le luci su un movimento in crescita, ma che ha bisogno di eventi come questo, di un'estate di emozione azzurra. Abbiamo una grandissima opportunità in quest'ottica”.

L'interesse per il maschile non svanisce nonostante i risultati, mentre a livello femminile sembra sempre serva qualcosa di speciale.

“Non è che devo essere d'accordo io, è un fattore culturale che stiamo affrontando da tanto tempo. Non possiamo paragonare il nostro percorso a quello maschile perché il contorno nel nostro paese è diverso dal punto di vista degli introiti, delle possibilità nel calcio di base ecc ecc. Abbiamo l'opportunità di continuare il nostro percorso e di far vivere agli appassionati di calcio un'estate di passione. Ce la vogliamo prendere e conquistare”.

Convocazioni derivate dalle prestazioni in campionato?

“Sono sempre fatte da quello che il campo ci dice, ci sono momenti e momenti nel corso della stagione e andando nella direzione coerente di questo percorso sono entrare ragazze che non erano state chiamate, o solo con l'Under 23, che stanno facendo bene in campionato. E ce ne sono molte altre che stanno facendo bene con i club e questo è un bene perché la base si sta allargando sempre più. Dobbiamo mettere in campo noi stesse, l'emozione è identica sia per chi è una veterana sia per chi è agli esordi. Per entrambe la carica adrenalinica sarà molto alta”.

C'è un'Italia che vorrebbe rivedere?

“Di partite che potremmo prendere come modello ce ne sono tante, ma come dicevo prima ci sono momenti differenti ed è difficile ricreare la stessa condizione di allora. Il valore della gara è poi differente, ma c'è massima fiducia in tutte le 29 ragazze che sono qui, scenderemo in campo con grande determinazione e solidità. Lavoreremo sul senso di noi, inteso come squadra, una scelta continua da fare in campo e un comportamento da avere in ogni momento della giornata. Abbiamo visto che quando siamo state squadra ce la siamo giocata a viso aperto e ottenuto risultati".

Ad Helsinki sono arrivate le uniche due sconfitte contro la Finlandia. Quanto voglia c'è di riscrivere questo dato?

"Non sto guardando i numeri, ma la prima partita diventa importante e ne siamo consapevoli. I dati esistono per essere rivisti e noi proveremo a cambiare questa statistica”.

Quanto può pesare il fattore climatico visto che in Finlandia le temperature saranno sotto zero, mentre a Taranto la temperatura sarà più mite? E quanto il fatto di giocare sul sintetico all'andata e su erba naturale al ritorno?

"Non c'è un modo per ricreare la situazione climatica e del campo anche perché ci sono molti sintetici. Sono situazioni contingenti non replicabili e ci prepareremo al meglio per cosa fare in campo, stiamo prendendo degli accorgimenti e stiamo studiando ogni dettaglio, teniamo in considerazione ogni aspetto compresi quello climatico e del campo, ma sono impossibili da allenare".

Cosa c'è da correggere rispetto alla Bielorussia?

“Abbiamo analizzato le gare con la Bielorussia, dobbiamo migliorare nella velocità e nell'uno contro uno e sicuramente avere una solidità maggiore perché quando hai dati importanti come i nostri vuol dire che lo siamo state poco e dobbiamo lavorare meglio sulle situazioni di transizione. Contro la Finlandia sarà un'altra sfida rispetto a quella, ma questi sono gli aspetti da migliorare”.

Che differenza c'è fra essere giocatore o allenatore in queste gare?

“La differenza fra giocatore e allenatore è che si passa dall'io al noi e già questo cambia tutto. Da calciatore a volte il 'Cobra' prevaleva ed ero concentrato più su me stesso, mentre ora da allenatore devo pensare e prestare attenzione a tutto e tutte. Questa è la differenza principale".

Come mai l'esclusione di Barbara Bonansea?

“Sono scelte non semplici, per quello che ha rappresentato e rappresenta, ma le scelte non sono mai definitive. Io sono solito chiamare le ragazze prima della scelta, c'è stato un confronto e una spiegazione con lei. È importante, e lo sarà in futuro, ma l'ultima gara da titolare giocata è stata con noi a ottobre. La gestione di chi gioca negli Stati Uniti è particolare perché finiscono prima il campionato, e così ho scelto di portare chi sta facendo bene in campionato”.

Prima convocazione per Moraca?

“La sua convocazione va nella direzione di quello che mi ha chiesto, l'ho sempre detto che non faccio le convocazioni con la carta d'identità alla mano. Ha qualità, identità di gioco e con il Como sta giocando ad alti livelli, così si è aperta questa possibilità di vestire l'Azzurro dopo che era stata attenzionata già da tempo. Io e il mio staff siamo sempre attenti a tutte le convocabili, per alcune pensiamo a un percorso nelle rappresentative giovanili, mentre per altre si aprono subito le porte della Nazionale”.

Sulla giornata contro la violenza sulle donne.

“Si tratta di un tema che mi tocca particolarmente avendo due figlie femmine, ho sempre avuto in famiglia molte donne e c'è un'attenzione massima. Si tratta di un discorso d'educazione e serve trasmettere i messaggi giusti ai ragazzi e ai bambini. Massaggi di rispetto, di consapevolezza e questo passa dalle famiglie, dai genitori affinché non si ripetano più certi gesti o comportamenti”.