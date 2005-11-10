Maurizio Sarri non si fida del Borac Banja Luka, squadra della Bosnia-Herzegovina e detentrice del titolo in patria. Nelle parole della vigilia, l'allenatore dei bergamaschi ha fatto riferimento soprattutto a due giocatori della rosa che a suo dire avranno un grande futuro: "Servirà umiltà, perché la squadra non ha un nome altisonante ma poi ti scontri con la realtà e ti mettono in difficoltà. Questa è una squadra di buon livello, con valori tecnici elevati e ha due giocatori giovani di cui sentiremo un gran parlare".

Chi è Mladen Jurkas

Portiere classe 2007, nonostante la giovanissima età ha fatto parte della rosa che ha estromesso l'Italia e partecipato ai Mondiali la scorsa estate. Alto 193 centimetri e di piede destro, fa dell'esplosività e degli ottimi riflessi le sue caratteristiche principali. Ha giocato da protagonista la scorsa stagione col suo club, quella che ha portato al titolo nazionale.

Chi è Matej Deket

Trequartista e all'occorrenza attaccante centrale, è un classe 2009 che in patria è considerato uno dei talenti del futuro. Mancino puro, ottima tecnica e fisico strutturato con i suoi 185 centimetri di altezza, ha recentemente fatto parlare di sé grazie ad un gol contro l'FK Željezničar, un sinistro a giro che ha fatto il giro del web. All'attivo ha già una chiamata in Nazionale.