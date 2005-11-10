Dopo la sfida tra Audace Cerignola e Inter U23, recupero della 14ª giornata del Girone C di Serie C, che ha visto i pugliesi battere i nerazzurri, si è giocato anche l'altro recupero di suddetto turno, che - per quel che riguarda il Girone B - ha contrapposto Atalanta U23 e Pineto. Formazioni non distanti in graduatoria, i punti pesavano dunque abbastanza, ma quando tutto sembrava fatto in favore dei bergamaschi, ecco la rete del pari della compagine ospite: al gol di Ghislandi, arrivato nel primo tempo, ha risposto Di Renzo, quando il cronometro segnare il minuto 89. 1-1 il risultato finale di gara.

Di seguito, la classifica aggiornata:

Spezia 39, Ravenna 35, Pescara 26, Torres 26, Guidonia Montecelio 24, Grosseto 23, Reggiana 22, Latina 21, Livorno 21, Perugia 20, Campobasso 20, Atalanta U23 20, Pineto 19, Vado 16, Pianese 16, Forlì 16, Ostiamare 11, Gubbio 11, Sambenedettese 10, Vis Pesaro 9