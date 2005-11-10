Il ct della Finlandia Marko Saloranta ha parlato in conferenza stampa in vista della doppia sfida contro l’Italia che mette in palio la qualificazione al Mondiale della prossima estate in Brasile: “ È fantastico esserci guadagnate questa sfida, l’obiettivo è sempre stato quello di qualificarci per la prima volta alla Coppa del Mondo. Nel 2024 contro l’Italia abbiamo potuto contare su un grande pubblico e spero che questa volta sia ancora più numeroso per far si che il campo sia ancora più ostile all’Italia. - prosegue Saloranta – Le giocatrici azzurre hanno molta esperienza maturata giocando Mondiali ed Europei, hanno una squadra davvero esperta che ha fatto bene l’estate scorsa e ha proseguito su quella strada. Dobbiamo migliorare le nostre prestazioni per ottenere dei risultati positivi in queste due gare”.

Sul cammino verso il Mondiale

Il ct finlandese poi prosegue facendo un passo indietro: “Siamo riusciti a tenere la Serbia lontano dalla nostra area di rigore molto bene e lo stesso abbiamo fatto con una squadra del calibro del Portogallo. Tuttavia non siamo riusciti a mantenere lo 0-0 con nessuna delle due e questo è un aspetto su cui possiamo migliorare perché subire un gol può costare molto caro. - prosegue il tecnico – La sfida contro l’Italia sarà molto dura e in queste due gare la nostra squadra sarà testata a dovere ed è giusto così. Qualificarsi a un Mondiale deve essere difficile”.

Sull’aspetto climatico

Infine Saloranta parla dell’aspetto climatico: “Credo che sia positivo iniziare in casa, con il manto erboso artificiale e, si spera, il clima freddo. Saranno due vantaggi a nostro favore in questa prima partita. Poi andremo in Italia dove tutto cambierà, giocheremo in una location un po' più impegnativa e dovremo allenarci sull’erba naturale, non sarà facile. Ma per fortuna abbiamo molte giocatrici in giro per l’Europa che giocano sempre su quel tipo di terreno”.

Le convocate della Finlandia

Portiere: Milla-Maj Majasaari (Midtjylland), Anna Koivunen (Charlton Athletic), Katriina Talaslahti (Fleury 91)

Difenditrici: Emmi Siren (Strasburgo)Emma Koivisto (Milan), Nea Lehtola (Brann), Joanna Tynnilä (Brann), Eva Nyström (West Ham), Jasmin Mansaray (Lillestrøm), Noora Karvonen (HJK)Nanne Ruuskanen (Djurgårdens)

Centrocampiste: Adelina Engman (Brommapojkarna), Katariina Kosola (Valerenga), Vilma Koivisto (Hammarby), Emma Peuhkurinen (Brann) Oona Siren (West Ham), Eveliina Summanen (Tottenham), Minea Lassas (HJK), Ria Öling (Rosengård), Milja Kiviranta (HJK)

Attaccanti: Sanni Franssi (Sunderland), Paulina Nyström (Leicester), Oona Sevenius (Newcastle), Lotta Lindström (Bristol), Jutta Rantala (Everton)