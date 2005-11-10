Foggia, scelto l'erede di Auteri. Troise ha firmato fino a giugno con i SatanelliUfficiale
Claudia Marrone
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Foggia "comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a mister Emanuele Troise, che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2027.
Nato a Volla (NA) il 10 febbraio 1979, dopo un’importante carriera da calciatore, che lo ha visto vestire, tra le altre, le maglia Napoli, Bologna, Salernitana e Ternana, Troise intraprende la carriera da allenatore nel 2012, ricoprendo il ruolo di vice allenatore del Latina.
Dopo le esperienze nello staff tecnico del Bologna e alla guida della formazione Berretti della Casertana, torna nel club rossoblù, dove guida dapprima la formazione Under 17 nella stagione 2016/2017 e successivamente la Primavera, dal 2017 al 2020, conquistando la promozione in Primavera 1 nella stagione 2018/2019. Il debutto tra i professionisti come primo allenatore arriva nella stagione 2020/2021 sulla panchina del Mantova, in Serie C. Seguono due stagioni alla guida della Cavese in Serie D, dal novembre 2021 al giugno 2023, entrambe concluse al secondo posto in classifica.
Nell’ottobre 2023 torna in Serie C, subentrando sulla panchina del Rimini e conducendo la formazione romagnola alla qualificazione ai play-off. Nella stagione 2024/2025 guida l’Arezzo fino al febbraio 2025, mentre nella successiva stagione sportiva siede sulla panchina del Lumezzane, dal settembre 2025 al giugno 2026, conquistando il settimo posto nel Girone A di Serie C e la conseguente qualificazione ai play-off.
Il Calcio Foggia 1920 augura a mister Troise buon lavoro e le migliori fortune professionali alla guida dei rossoneri".