Questa mattina le 29 convocate del ct Andrea Soncin si raduneranno a Coverciano per preparare l’ultimo impegno, il più importante, di questo 2026: la finale dello spareggio per i Mondiali del 2027 contro la Finlandia che si giocherà a Helsinki il primo dicembre (ore 17:30) e a Taranto il cinque dicembre (ore 21:15). Saranno tre le novità assolute in Azzurro: Santi dell’Inter, Moraca del Como e Gaia Distefano del Parma.

L’azzurro certifica la sua esplosione

Arrivata in gialloblù nell’estate del 2025 dopo l’esperienza al Cesena in Serie B, l’attaccante classe 2002 dopo una prima stagione di ambientamento, chiusa con tre reti e sei assist in 20 presenze, sta mettendosi in luce in questo avvio di Serie A Women trascinando il suo Parma a metà classifica e lontano dall’ultimo posto, ora occupato da Lazio e Sassuolo in coabitazione, che vale la retrocessione. Sono infatti già cinque le reti messe a segno in otto giornate di cui tre segnate in questo mese contro Como Women, Roma e Napoli Women. Gol e prestazioni che hanno convinto il ct Soncin a chiamarla e darle una chance in vista di una sfida decisiva per le sorti della Nazionale e del movimento calcistico femminile.

Distefano avrà così l’occasione di allenarsi al fianco di campionesse affermate come Girelli e Piemonte, stelle in ascesa come Sofia Cantore in un reparto che conta altre giocatrici che devono trovare continuità di rendimento in azzurro come Bonfantini, Glionna e Polli. Difficile dire se per lei ci sarà spazio in questi 180 minuti, ma aver messo il piede in Azzurro certifica la sua esplosione in campionato. Ora starà a lei dare continuità e magari giocarsi un posticino anche per il Brasile fra sei mesi.