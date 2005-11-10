Brocchi dopo il derby: "Inter la più forte, ma nelle grandi partite c'è una tensione negativa"

La sconfitta per 3-1 contro il Milan riporta al centro del dibattito le difficoltà dell'Inter negli scontri diretti. Un problema che, secondo Cristian Brocchi, non riguarda esclusivamente l'atteggiamento iniziale della squadra di Cristian Chivu, ma coinvolge anche la capacità dei nerazzurri di gestire la pressione nelle partite più importanti. Intervenuto negli studi di DAZN al termine del derby, l'ex centrocampista ha spiegato: "È una questione di approcci e lo ha dimostrato in questa stagione, ma io voglio andare oltre".

Brocchi: "L'Inter fatica nelle grandi partite, c'è una tensione negativa"

Secondo Brocchi, le difficoltà emerse contro il Milan rappresentano la continuazione di una tendenza già osservata nella precedente stagione, quando l'Inter aveva incontrato diversi ostacoli negli scontri diretti con le principali avversarie. "L'anno scorso l'Inter faticava a vincere le partite contro le prime della classe, secondo me da parte del gruppo c'è una tensione negativa nel preparare le partite più importanti", ha sottolineato. L'ex calciatore ha quindi ribadito la propria fiducia nelle qualità della rosa nerazzurra, individuando soprattutto nella gestione mentale degli appuntamenti di cartello un aspetto da migliorare."Secondo me è la squadra più forte, ma nelle grandi partite fanno fatica a esprimere il proprio potenziale".