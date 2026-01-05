Buone notizie per l'Inter: Bonny ha lavorato in gruppo, Diouf migliora. A Parma ci saranno

L'Inter non ha tempo per riposare e oggi è tornata subito in campo dopo la vittoria per 3-1 contro il Bologna. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico rumeno ha ricevuto delle buone notizie dalla seduta di Appiano Gentile, visto che Ange-Yoan Bonny ha lavorato completamente con i compagni. L'ex Parma non salterà dunque la sfida dell'ex e sarà regolarmente a disposizione per il match del Tardini.

Ancora a parte invece Andy Diouf, ieri in tribuna per un leggero affaticamento ai flessori. Le sue condizioni sono comunque in netto miglioramento e questo lascia presagire che recupererà per la gara di mercoledì. Ci sarà ancora da aspettare un po' invece per Matteo Darmian, che non giocherà contro i ducali, squadra nella quale ha militato in passato. Tuttavia l'esterno ha messo nel mirino la partita contro il Napoli di Conte.