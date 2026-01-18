Genoa, Colombo a secco. De Rossi: "Non può segnare sempre al primo tiro, bravo Corvi"

Dopo i 3 gol realizzati nelle sfide contro Pisa, Milan e Cagliari, Lorenzo Colombo resta per la prima volta a secco nel 2026. E' accaduto oggi, nella sfida giocata a Parma e pareggiata per 0-0. L'attaccante scuola Milan ha avuto 4 occasioni: in tre di queste è stato fermato da un Corvi in ottima giornata, mentre nella prima in ordine cronologico non è riuscito a trovare la porta.

La prestazione di Colombo è stata una delle tematiche toccate dal tecnico del Genoa Daniele De Rossi nella conferenza stampa post gara: "Colombo fa la partita che deve fare, non possiamo pensare che segni sempre al primo tiro. Corvi è stato bravo. La costante è creare occasioni, la prossima volta andrà meglio".

il mister rossoblù ha detto la sua anche sul partner avanzato di Colombo, ovvero Vitinha: "Lui è fantastico dal punto di vista dell'atmosfera che porta in squadra, si allena bene e gioca in maniera intensa. Voglio portarlo ancora di più dentro l'area e nell'attaccare gli spazi. Siamo riusciti spesso ad andare ad attaccare grazie a lui. Sono contento anche di Ekhator e Nuredini".