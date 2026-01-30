Genoa, Colombo carico prima del match: "Dimostriamo le nostre qualità"
Ecco le dichiarazioni dell'attaccante Lorenzo Colombo prima della sfida tra Lazio e Genoa ai microfoni di DAZN: "La vittoria ottenuta nell'ultima gara ha mostrato le nostre qualità. Non ci deve cambiare nulla però avere o meno il pubblico, dobbiamo essere bravi ad automotivarci e dobbiamo dimostrare chi siamo e cosa vogliamo".
Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
