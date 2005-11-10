Cabrini sulla stagione di Kolo Muani: "La pressione della maglia della Juve non è per tutti"

Antonio Cabrini, ex difensore bianconero, giudica su Tuttosport l’avvio di stagione della Juve, in particolare le difficoltà di Kolo Muani ad entrare negli ingranaggi della squadra: "È difficile la Serie A per gli attaccanti. Ha faticato persino Platini nei primi sei mesi, per cui cerco di capire le difficoltà di Kolo Muani. Bisogna dargli tempo, altrimenti ogni anno bisogna ricominciare tutto da capo. E non mi riferisco solo all’attacco. Su Kolo, poi, ricordiamoci la stagione scorsa: ha faticato anche a trovare spazio al Tottenham, ora deve solo riprendere confidenza con un ritmo partita sostenuto. Bisogna avere fiducia".

Eppure Kolo Muani aveva già vestito la maglia bianconera...

"Il calcio di oggi è differente dal mio, ma una cosa non cambia mai: la pressione che ti mette addosso la maglia della Juve. Quella non tutti la sanno sostenere, ma non si può giudicare in via definitiva Kolo Muani per due mesi complicati".

I numeri del francese in stagione: sono 3 i suoi centri complessivamente

Per Kolo Muani durante la stagione 11 presenze e 3 gol in bianconero: un centro in Serie A, in otto partite, mentre in Europa le cose sono andate decisamente meglio, con 2 gol in tre gettoni, contro NEC e Celta Vigo.