Harry Kane, Pallone d'Oro meritato? Il commento degli opinionisti

Va ad Harry Kane il Pallone d'Oro 2026, battuti a sorpresa Yamal e Mbappè. Ma davvero l'inglese ha meritato questo riconoscimento? Ecco cosa hanno detto gli opinionisti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Stefano Impallomeni: "Dopo il dominio Messi-Ronaldo ci sto capendo poco. E' stato premiato per i tanti gol fatti, poi però non so come funzionano i criteri. Conta pesare i gol che fai? Ci sono dei gol che sono "di corredo". Poi detto questo mi piace molto, professionista esemplare, ma avrei premiato Mbappé. Che deve fare per prendere un Pallone d'Oro il francese? E' ancora a zero, può essere discutibile se è uomo squadra o meno, ma cosa deve fare per vincere? Kane non ha vinto Mondiale o Europeo...".

Mimmo Cugini: "Io voglio citare Esteban Cambiaso, che commentando il pallone d'oro ha detto che non lo considera un premio credibile dal 2010, quando Milito, che aveva trascinato l'Inter, non finì neanche fra i primi venti. Comunque è evidente che negli ultimi anni i criteri siano cambiati. A lungo abbiamo vissuto l'alternzanza Messi-Ronaldo, ma poi di cose strane ne abbiamo viste tante. Kane secondo me lo meritava nel 2020, quando però non venne assegnato. Prima veniva premiato il giocatore più rappresentativo della squadra che aveva vinto il Mondiale o la Champions League, mentre ora non sembra così. È vero che Yamal non ha fatto una grande Mondiale, ma la Spagna lo ha vinto e poi mi chiedo come si è potuto non premiare e un giocatore del magico PSG. Se Messi avesse vinto il Mondiale non ci sarebbero stati dubbi. Se per Kane è stato un premio alla carriera non mi piace, perché il Pallone d'oro rimane un premio annuale".

Enzo Palladini: "Kane è un degnissimo Pallone d'Oro come lo sarebbe stato Mbappé, Haaland e Rodri. Se uno dei criteri è essere un trascinatore, questi le hanno tranne Mbappé, che è considerato un favoloso solista ma mai trascinatore e uomo squadra. A volte ha delle soluzioni talmente visionarie che il compagno di squadra rimane spiazzato. Kane ha portato l'Inghilterra al terzo posto nel Mondiale trascinandola da solo. Quest'anno poi non essendoci un nome sopra tutti gli altri, si è tornato a criteri liberi per la valutazione. Non ho visto una grande ingiustizia in questa assegnazione del premio".

Simone Braglia: "Giusto premiare un giovane come Yamal, secondo me".

Marco Ferrante: "Per me è una sorpresa. In ordine direi Mbappè, Kane e Yamal. Ho qualche dubbio sull'inglese, anche se è più un premio alla carriera. Gioca con una squadra forte, ma anche in nazionale la butta sempre dentro. Forse per l'inizio di quest'anno Mbappè era da Pallone d'Oro".