Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Harry Kane, Pallone d'Oro meritato? Il commento degli opinionisti

TMW Radio
Daniele Petroselli
autore
Daniele Petroselli
Oggi alle 21:30Serie A
27.10.2026 21:30Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Maracanã
Ascolta il podcast
Maracanã
00:00
/
00:00

Va ad Harry Kane il Pallone d'Oro 2026, battuti a sorpresa Yamal e Mbappè. Ma davvero l'inglese ha meritato questo riconoscimento? Ecco cosa hanno detto gli opinionisti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Stefano Impallomeni: "Dopo il dominio Messi-Ronaldo ci sto capendo poco. E' stato premiato per i tanti gol fatti, poi però non so come funzionano i criteri. Conta pesare i gol che fai? Ci sono dei gol che sono "di corredo". Poi detto questo mi piace molto, professionista esemplare, ma avrei premiato Mbappé. Che deve fare per prendere un Pallone d'Oro il francese? E' ancora a zero, può essere discutibile se è uomo squadra o meno, ma cosa deve fare per vincere? Kane non ha vinto Mondiale o Europeo...".

Mimmo Cugini: "Io voglio citare Esteban Cambiaso, che commentando il pallone d'oro ha detto che non lo considera un premio credibile dal 2010, quando Milito, che aveva trascinato l'Inter, non finì neanche fra i primi venti. Comunque è evidente che negli ultimi anni i criteri siano cambiati. A lungo abbiamo vissuto l'alternzanza Messi-Ronaldo, ma poi di cose strane ne abbiamo viste tante. Kane secondo me lo meritava nel 2020, quando però non venne assegnato. Prima veniva premiato il giocatore più rappresentativo della squadra che aveva vinto il Mondiale o la Champions League, mentre ora non sembra così. È vero che Yamal non ha fatto una grande Mondiale, ma la Spagna lo ha vinto e poi mi chiedo come si è potuto non premiare e un giocatore del magico PSG. Se Messi avesse vinto il Mondiale non ci sarebbero stati dubbi. Se per Kane è stato un premio alla carriera non mi piace, perché il Pallone d'oro rimane un premio annuale".

Enzo Palladini: "Kane è un degnissimo Pallone d'Oro come lo sarebbe stato Mbappé, Haaland e Rodri. Se uno dei criteri è essere un trascinatore, questi le hanno tranne Mbappé, che è considerato un favoloso solista ma mai trascinatore e uomo squadra. A volte ha delle soluzioni talmente visionarie che il compagno di squadra rimane spiazzato. Kane ha portato l'Inghilterra al terzo posto nel Mondiale trascinandola da solo. Quest'anno poi non essendoci un nome sopra tutti gli altri, si è tornato a criteri liberi per la valutazione. Non ho visto una grande ingiustizia in questa assegnazione del premio".

Simone Braglia: "Giusto premiare un giovane come Yamal, secondo me".

Marco Ferrante: "Per me è una sorpresa. In ordine direi Mbappè, Kane e Yamal. Ho qualche dubbio sull'inglese, anche se è più un premio alla carriera. Gioca con una squadra forte, ma anche in nazionale la butta sempre dentro. Forse per l'inizio di quest'anno Mbappè era da Pallone d'Oro".

Articoli correlati

Immagine news 1
Pallone d'Oro a Kane, l'elogio di Tuchel: "Finalmente il mondo riconosce il tuo valore"
Immagine news 2
Il mondo celebra Kane: "Star senza lustrini". Solo la Spagna non esulta
Immagine news 3
Harry Kane è in scadenza al 2027. Non ha l'accordo per il rinnovo con il Bayern Monaco

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
21:52 Serie A
Sassuolo, Aquilani: "Abbiamo fatto una brutta figura. Il responsabile sono io"
Immagine news 2
21:45 Serie A
Lazio, Gattuso pazzo di Taylor: "Vede cose che noi umani non vediamo. Al 45' era 'incazzato'"
Immagine news 3
21:38 Serie A
Pasticcio Ramon, Che Adams punisce: Como sotto 1-0 al 45' contro un Torino rognoso
Immagine news 4
21:32 Serie A
Tre gol e tante emozioni all'Olimpico tra Roma e Cagliari: giallorossi avanti 2-1 al 45'
Immagine news 5
21:30 Serie ATMW Radio
TMW RadioHarry Kane, Pallone d'Oro meritato? Il commento degli opinionisti
Immagine news 6
21:29 Serie ALive TMW
Live TMWSassuolo, Aquilani: "Manca quell'attitudine di volersi difendere con cattiveria"
Immagine news 7
21:23 Serie ATMW Radio
TMW RadioBraglia: "Juve, si sta rivedendo equilibrio ma occhio al Genoa"
Immagine news 8
21:20 Serie ALive TMW
Live TMWLazio, Gattuso: "I ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario: vi svelo il nostro segreto"
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
C'è una grande lezione che arriva dal nuovo Pallone d'Oro Harry Kane! Mbappé segua l'esempio dell'inglese, PSG troppo nelle retrovie. Paradosso Yamal: terzo per colpa del Mondiale
Primo piano
Immagine top news n.0 Sassuolo-Lazio 2-6, le pagelle: Isaksen e Noslin incantano, Turati para due rigori. Disastro Caleta-Car
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio non si ferma più e torna a +3 dall'Inter, in calo il Sassuolo
Immagine top news n.2 Juventus, Spalletti teme il Genoa: "Ha il carattere di De Rossi, lui era il mio braccio armato"
Immagine top news n.3 MLS e mercato sono un ricordo: il Milan ritrova in Pulisic la sua stella a strisce (rossonere)
Immagine top news n.4 Allegri annuncia: "Rinuncio al ricorso, magari invece di 2 giornate ne prenderei 4..."
Immagine top news n.5 Joao Mario non ha più un posto alla Fiorentina. A gennaio può tornare alla Juventus
Immagine top news n.6 Harry Kane è in scadenza al 2027. Non ha l'accordo per il rinnovo con il Bayern Monaco
Immagine top news n.7 Marcus Thuram rinnova? Scadenza 2028, oggi non valuta la riduzione dell'ingaggio
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
Immagine news podcast n.2 Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
Immagine news podcast n.3 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
Immagine news podcast n.4 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Harry Kane, Pallone d'Oro meritato? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Juve, si sta rivedendo equilibrio ma occhio al Genoa"
Immagine news Serie A n.3 Iori: "Juve, il 3-5-2 al momento riesce a mascherare i tuoi difetti ma..."
Serie A
Immagine box news Serie A Sassuolo, Aquilani: "Abbiamo fatto una brutta figura. Il responsabile sono io"
Immagine box news Serie A Lazio, Gattuso pazzo di Taylor: "Vede cose che noi umani non vediamo. Al 45' era 'incazzato'"
Immagine box news Serie A Pasticcio Ramon, Che Adams punisce: Como sotto 1-0 al 45' contro un Torino rognoso
Immagine box news Serie A Tre gol e tante emozioni all'Olimpico tra Roma e Cagliari: giallorossi avanti 2-1 al 45'
Immagine box news Serie A Harry Kane, Pallone d'Oro meritato? Il commento degli opinionisti
Immagine box news Serie A Sassuolo, Aquilani: "Manca quell'attitudine di volersi difendere con cattiveria"
Serie B
Immagine box news Serie B Juve Stabia verso il Verona, De Giorgio: “Sarebbe un errore non fare turnover”
Immagine box news Serie B Benevento-Catanzaro, il pari di Buso nasce dall’infortunio di Di Francesco
Immagine box news Serie B Benevento-Catanzaro 1-1, le pagelle: Salvemini non basta, Buso rianima gli ospiti
Immagine box news Serie B Serie B, 9ª giornata: Benevento-Catanzaro 1-1. Buso riacciuffa Salvemini al 92'
Immagine box news Serie B Serie B, 9ª giornata: i risultati parziali dei match delle 20. Empoli sotto a Cesena
Immagine box news Serie B Mantova-Cremonese, erroraccio di Bardi e Bonazzoli punisce: 0-1 dopo un minuto
Serie C
Immagine box news Serie C Guidonia, Lucchesi su Ginestra: “Abbiamo ripreso il discorso dove era stato lasciato”
Immagine box news Serie C Grosseto, Vetrini: “Non cambia minimamente l’obiettivo di inizio stagione”
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: tre allenatori squalificati per un turno. Tutte le sanzioni
Immagine box news Serie C Insulti razzisti in Trento-Juve Next Gen? Approfondimento d'indagine del Giudice Sportivo
Immagine box news Serie C Campobasso, Federico Pacciardi nuovo innesto. Accordo fino al giugno 2027
Immagine box news Serie C Dalle squalifiche al presunto caso di razzismo in Trento-Juve NG: il giudice sportivo in Serie C
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Genoa-Juventus, Spalletti cerca continuità ma De Rossi si affida al fattore casa
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Cagliari, Olimpico stregato per i sardi: giallorossi imbattuti da più di 10 anni
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tutto su Taranto: prima l'Italdonne per la finale playoff mondiali, poi la Supercoppa Women
Immagine box news Calcio femminile Il Pallone d'Oro è terra di conquista per la Spagna e il Barcellona. Da sei edizioni di fila
Immagine box news Calcio femminile Putellas trionfa al Pallone d'Oro: la 'Reina' è tornata. E ora vuole vincere a Londra
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026: Putellas fa tris. Torna a trionfare dopo tre edizioni
Immagine box news Calcio femminile Pallone d'Oro 2026, Barcellona pigliatutto: è il miglior club femminile al mondo
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026, anche la miglior portiera è del Barcellona: vince Cata Coll
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
27 ottobre 1999, la Fiorentina espugna Wembley. Con un missile terra-aria di Batigol
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
06:22 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano