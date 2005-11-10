Braglia: "Juve, si sta rivedendo equilibrio ma occhio al Genoa"

Ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Simone Braglia, che ha cominciato dalla Juve e da Luciano Spalletti: "Mi sembra che queste ultime partite abbiano fatto vedere un maggiore equilibrio. Nelle precedenti sfide aveva perso identità e compattezza difensiva. Credo che quell'equilibrio sia fondamentale per arrivare a gennaio-febbraio con il rientro degli infortunati che possono darti più qualià. Serve un equilibrio che ti traghetti a quel momento in cui avrai tutti gli effettivi a disposizione".

Serie A, tra Milan, Juve e Napoli chi rischia di più?

"Dico che il Ferraris è un campo difficile, il Genoa con la ritrovata vittoria credo sia difficile, al di là dell'equilibrio che la Juve ha ritrovato. E' una partita che può dire molto sul gioco di Spalletti. Genova è un campo difficile, credo che la Juve abbia la partita più complicata. Il Milan ha ritrovato un'identità che non aveva prima, la partita topica per i rossoneri sarà nel derby, vorrà dire tanto per il campionato di entrambe".

Como che affronta il Torino:

"E' difficile, il Toro può essere ostico in casa, è in forma adesso, ha acquisito la mentalità della piazza grazie ad Abate, allenatore emergente che può fare una buona strada".

Inter, che dice sulla questione portiere?

"Secondo me il ruolo del portiere è in crisi. Mai visti tanti errori da inizio campionato. Quando il portiere para, l'imparabile non lo para nessuno. Anche la Roma stessa sta avendo difficoltà, senza nulla togliere a Gollini. Vediamo errori di Maignan, Vicario, portieri con continuità di rendimento che non la stanno avere. Dobbiamo domandarci il perché. Il portiere ha troppo da dover svolgere, mentre una volta era diverso. Più rendi partecipe il portiere di un gioco non suo, più lo esponi a problemi".