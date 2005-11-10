Coppa Italia Serie C, Potenza prima qualificata ai quarti. Bari sconfitto per 2-1
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Luca Bargellini
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Oggi alle 22:26Serie C
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27.10.2026 22:26Serie C
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È il Potenza di Ivan Tisci la prima squadra a staccare il pass per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C. Al 'Viviani' di Potenza la compagine lucana si è imposta per 2-1 sul Bari di Massimo Rastelli che è costretto a lasciare la competizione.
A decidere la sfida le reti di Franzolini e De Marco per i rossoblù e l'autorete di Franchi a favore dei Galletti.
Nei quarti di finale il Potenza affronterà la vincente di Savoia-Sorrento attualmente in corso e sul risultato di 2-1 a favore degli Oplontini.
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