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Varela terrorizza le difese in Serie A: è il turno del Napoli, che l'ha puntato per gennaio

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Dimitri Conti
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Dimitri Conti
mercoledì 28 ottobre 2026, 11:07Serie A
28.10.2026 11:07Serie A
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Il portoghese è capocannoniere del campionato assieme a Raimondo e gli azzurri ci pensano come nuovo vice-Hojlund per Allegri.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera il Napoli va ospite sul campo della squadra che ha nelle sue fila il capocannoniere della Serie A. Un giocatore, Gustavo Varela, che si è preso le luci del palcoscenico a sorpresa grazie ai 7 gol segnati nelle prime 8 giornate del massimo campionato italiano, avendone persino saltata una, tanto da attirare su di sé diversi interessamenti. Tra questi, proprio quello del Napoli.

Lucca non dà garanzie

La dinamica è normale: dopo il mercato estivo ad Allegri sono rimaste due opzioni come centravanti per il suo Napoli. Dietro al titolare indiscutibile (nonostante fin qui abbia una certa allergia al gol, almeno in azzurro) è rimasto Lucca, che però nelle prime uscite stagionali ha restituito tutta l'incertezza che lo sta accompagnando ormai di fatto da quando ha indossato per la prima volta quella maglia. Ecco quindi che in un contesto del genere, un'occasione come Varela diventa oro.

Che colpaccio, quello di Obiang

D'altronde il Monza ha speso poco per aggiudicarsi l'ancora sconosciuto Varela nello scorso calciomercato estivo: appena 2,5 milioni di euro, grazie all'intuizione del neo-DS biancorosso Obiang. Il valore già oggi è da moltiplicare, se i brianzoli riusciranno a tener duro fino al termine della stagione, e il rendimento del portoghese dovesse continuare su questi ritmi, l'incasso potrebbe essere massimizzato ulteriormente e moltiplicarsi fino a quasi dieci volte. Prima di certe valutazioni, però, c'è un presente tutto da vivere. E che questa sera vedrà Varela provare a far male a una delle squadre che lo segue con il maggior interesse in vista di gennaio.

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