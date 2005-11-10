Stasera Milan-Bologna, Donadoni: "Palladino ha portato una reazione. Su Ramos e Cissé..."

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni ha parlato del match fra Milan e Bologna partendo dai rossoneri: "Io mi auguro che il Milan continui a progredire e che possa vivere il resto della stagione con meno alti e bassi. Dei risultati raccolti fino a qui, insomma, non ci si può certo lamentare, ma per ora la squadra di Amorim ha palesato un po’ di discontinuità, cosa sulla quale lavorare. Se troverà anche la linearità di risultati, allora la crescita diverrà più completa".

Al Bologna è arrivato Raffaele Palladino: "Ha portato una reazione. E non è certo poco. Raffaele è un ragazzo intelligente, mi sembra di aver capito che sia entrato con la giusta cautela dentro un sistema che negli ultimi anni aveva fatto cose super egregie fra Champions, Europa League e vittoria della Coppa Italia ma che quest’anno era partito male, anche con un esonero, perché la pazienza viene sempre meno in questo calcio".

Chiosa su Cissé e Ramos: "Cisse mi piace molto sì: fa tante cose e le fa bene. Quanto a Ramos ho letto e sentito che attorno a lui sono proliferate tante critiche: sì, vero, l’attaccante deve fare gol, ma a me lui non dispiace, non sarà preciso a volte ma è un partecipativo, nel senso che si tratta di un giocatore che lavora anche per gli altri. Quindi va apprezzato in attesa che si sblocchi definitivamente, perché le qualità le ha".