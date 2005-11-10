Tutte le big su Finn Jeltsch: il difensore dello Stoccarda piace anche a Inter e Juventus

Il Barcellona continua a monitorare il mercato alla ricerca di giovani talenti da inserire nel proprio progetto tecnico. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione, riporta Sport, c'è Finn Jeltsch, difensore centrale dello Stoccarda classe 2006, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio tedesco e già finito nel mirino di diversi top club europei.

Il ventenne sta vivendo una stagione di grande crescita, confermandosi punto di riferimento della retroguardia dello Stoccarda, protagonista anche in Champions League. Le sue qualità in impostazione, la velocità nelle coperture e la capacità di difendere con la linea alta hanno attirato l'attenzione della dirigenza blaugrana: Hansi Flick avrebbe espresso un parere favorevole sul giocatore, ritenendolo perfettamente adatto alle caratteristiche richieste ai suoi difensori.

Il Barcellona, però, dovrà fare i conti con una concorrenza sempre più agguerrita. Anche Real Madrid, Arsenal, Atletico Madrid e Liverpool, oltre a Juventus e Inter, seguono da vicino l'evoluzione del centrale, il cui valore di mercato continua a crescere. Lo Stoccarda, infatti, valuta Jeltsch oltre 60 milioni di euro, una cifra che rende complicato immaginare un trasferimento già nella finestra invernale. Pensare che pochi mesi fa sarebbe costato 10 milioni...