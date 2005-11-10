Coppa Italia Serie C, ottavi di finale: oggi cinque match. Occhi su Brescia-Cittadella

La Coppa Italia di Serie C completa il quadro degli ottavi di finale nella giornata di oggi con cinque partite: due iniziano alle 18:00, le altre tre alle 20:30. Il tabellone dei quarti ha già un primo accoppiamento certo, Potenza-Savoia, e in campo oggi si scoprirà chi completerà il resto del programma.

Le tre qualificate ai quarti

Sono già agli ultimi otto tre squadre. L’Altamura ha eliminato il Gubbio ai calci di rigore (5-4) dopo lo 0-0 dei primi 90 minuti. Il Potenza ha superato il Bari per 2-1: in vantaggio con Franzolini al 23', ha raddoppiato con De Marco al 35', mentre l’autorete di Franchi al 44' ha firmato la rete del Bari. Nel derby campano il Savoia ha battuto 2-0 il Sorrento con i gol di Riccardi al 24' e di Polizzi al 39'.

Il programma di mercoledì

Alle 18:00 si giocano Desenzano-Dolomiti Bellunesi e Spezia-Livorno. Alle 20:30 tocca a Union Brescia-Cittadella, Carpi-Ravenna e Campobasso-Latina.

COPPA ITALIA SERIE C - OTTAVI DI FINALE

Altamura-Gubbio 0-0 (5-4 d.c.r.)

Potenza-Bari 2-1

23' Franzolini (P), 35' De Marco (P), 44' aut. Franchi

Savoia-Sorrento 2-0

24' Riccardi, 39' Polizzi

Mercoledì 28 ottobre

Ore 18:00 - Desenzano-Dolomiti Bellunesi

Ore 18:00 - Spezia-Livorno

Ore 20:30 - Union Brescia-Cittadella

Ore 20:30 - Carpi-Ravenna

Ore 20:30 - Campobasso-Latina

Di seguito, infine, il prospetto degli accoppiamenti per i quarti di finale

Campobasso-Latina VS Spezia-Livorno

Potenza-Savoia

Altamura VS Desenzano-Dolomiti Bellunesi

Carpi-Ravenna VS Union Brescia-Cittadella