Avellino, Adamo: "La nostra forza è il gruppo. Siamo una squadra che non molla"

Dopo il pareggio di Chiavari contro l'Entella, l'attaccante dell'Avellino Emanuele Adamo ha commentato: "Non potevo desiderare un nuovo esordio migliore di questo. Devo ringraziare la squadra che mi ha dato la forza di non mollare. Questa è la nostra forza, il gruppo - riporta TuttoAvellino.it -. Volevo tirare. Si può essere fortunati.

Sono però entrato determinato, aspettavo questo momento. Non ero al massimo all’inizio appena arrivato, ma ora sono in forma. A livello fisico non stavo bene, arrivavo da un periodo particolare. Poi, Missori è forte ed è giusto che fino ad adesso ha giocato lui: ha dimostrato di meritarlo. Io sono contento, devo farmi trovare pronto.

Il gol annullato? Ci ha chiamato fuorigioco su Favilli, che era davanti al difensore. L'approccio? Siamo una squadra che non molla. Ci sta che si soffra in alcuni momenti e che l’intensità cali. Non ho visto un approccio molle, sapevamo fosse una partita difficile. Siamo felicissimi per il risultato".