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Serie B, 9ª giornata: Palermo a Pisa per difendere la vetta. In campo le ultime tre gare del turno

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 08:04Serie B
28.10.2026 08:04Serie B
Fonti preferite
Si chiude la 9ª giornata di Serie B: Palermo capolista a Pisa (ore 19), poi Carrarese-Arezzo e Juve Stabia-Hellas Verona, con il Modena che attende
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

La Serie B completa la 9ª giornata nella serata di oggi con le ultime tre partite del turno. Si parte alle 19:00 con Pisa-Palermo, mentre alle 20:00 sono in programma Carrarese-Arezzo e Juve Stabia-Hellas Verona.

Il Palermo a Pisa per difendere il primato

Gli occhi sono puntati sul Palermo, capolista a 22 punti con una partita in meno. Una vittoria porterebbe i rosanero a quota 25, con sei lunghezze di margine sul Modena, secondo a 19 punti e in attesa di scoprire a fine serata quale sarà il distacco dalla vetta. Il Pisa, a 14 punti con una gara da recuperare, con i tre punti salirebbe a 17 e raggiungerebbe il Mantova.

Carrarese-Arezzo e Juve Stabia-Hellas Verona

Alle 20:00 scendono in campo altre quattro squadre. L’Arezzo è a 10 punti, la Carrarese a 7: un successo porterebbe gli amaranto a quota 13 e i toscani del litorale a 10. Nell’altra sfida, la Juve Stabia è a 8 punti (compresa la penalizzazione di 4 inflitta dalla Giustizia Sportiva), l’Hellas Verona a 9.

Il quadro del turno

Nelle sette gare già giocate hanno vinto in casa Benevento, Ascoli, Cesena e Padova, mentre Cremonese e Modena hanno espugnato rispettivamente Mantova e Vicenza. Pari tra Virtus Entella e Avellino.

Di seguito il quadro completo del turno con la classifica aggiornata:

SERIE B - 9ª GIORNATA

Benevento-Catanzaro 1-0
51' rig. Salvemini
Ascoli-Sampdoria 2-0
55' Silipo, 83' aut. Abildgaard
Cesena-Empoli 2-1
39' Shpendi (C), 61' Saporiti (E), 74' aut. Seghetti
Vicenza-Modena 1-2
13' aut. Nieling, 17' Belotti (M), 89' Ambrosino (M)
Mantova-Cremonese 0-2
1' Bonazzoli, 80' Nasti
Padova-Sudtirol 2-0
19' Artistico, 87' Capelli
Virtus Entella-Avellino 1-1
27' Tirelli (V), 90+4 Adamo (A)

Mercoledì 28 ottobre
Ore 19:00 - Pisa-Palermo
Ore 20:00 - Carrarese-Arezzo
Ore 20:00 - Juve Stabia-Hellas Verona

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 22*
Modena 19
Ascoli 18
Mantova 17
Benevento 15
Pisa 14*
Padova 13
Sudtirol 13
Avellino 12
Cesena 11
Virtus Entella 10
Arezzo 10*
Vicenza 9
Hellas Verona 9*
Cremonese 9
Juve Stabia 8°*
Empoli 7
Carrarese 7*
Sampdoria 5
Catanzaro 5

* una gara in meno
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva

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