Serie B, 9ª giornata: Palermo a Pisa per difendere la vetta. In campo le ultime tre gare del turno

La Serie B completa la 9ª giornata nella serata di oggi con le ultime tre partite del turno. Si parte alle 19:00 con Pisa-Palermo, mentre alle 20:00 sono in programma Carrarese-Arezzo e Juve Stabia-Hellas Verona.

Il Palermo a Pisa per difendere il primato

Gli occhi sono puntati sul Palermo, capolista a 22 punti con una partita in meno. Una vittoria porterebbe i rosanero a quota 25, con sei lunghezze di margine sul Modena, secondo a 19 punti e in attesa di scoprire a fine serata quale sarà il distacco dalla vetta. Il Pisa, a 14 punti con una gara da recuperare, con i tre punti salirebbe a 17 e raggiungerebbe il Mantova.

Carrarese-Arezzo e Juve Stabia-Hellas Verona

Alle 20:00 scendono in campo altre quattro squadre. L’Arezzo è a 10 punti, la Carrarese a 7: un successo porterebbe gli amaranto a quota 13 e i toscani del litorale a 10. Nell’altra sfida, la Juve Stabia è a 8 punti (compresa la penalizzazione di 4 inflitta dalla Giustizia Sportiva), l’Hellas Verona a 9.

Il quadro del turno

Nelle sette gare già giocate hanno vinto in casa Benevento, Ascoli, Cesena e Padova, mentre Cremonese e Modena hanno espugnato rispettivamente Mantova e Vicenza. Pari tra Virtus Entella e Avellino.

Di seguito il quadro completo del turno con la classifica aggiornata:

SERIE B - 9ª GIORNATA

Benevento-Catanzaro 1-0

51' rig. Salvemini

Ascoli-Sampdoria 2-0

55' Silipo, 83' aut. Abildgaard

Cesena-Empoli 2-1

39' Shpendi (C), 61' Saporiti (E), 74' aut. Seghetti

Vicenza-Modena 1-2

13' aut. Nieling, 17' Belotti (M), 89' Ambrosino (M)

Mantova-Cremonese 0-2

1' Bonazzoli, 80' Nasti

Padova-Sudtirol 2-0

19' Artistico, 87' Capelli

Virtus Entella-Avellino 1-1

27' Tirelli (V), 90+4 Adamo (A)

Mercoledì 28 ottobre

Ore 19:00 - Pisa-Palermo

Ore 20:00 - Carrarese-Arezzo

Ore 20:00 - Juve Stabia-Hellas Verona

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 22*

Modena 19

Ascoli 18

Mantova 17

Benevento 15

Pisa 14*

Padova 13

Sudtirol 13

Avellino 12

Cesena 11

Virtus Entella 10

Arezzo 10*

Vicenza 9

Hellas Verona 9*

Cremonese 9

Juve Stabia 8°*

Empoli 7

Carrarese 7*

Sampdoria 5

Catanzaro 5

* una gara in meno

° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva