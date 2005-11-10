Samp, crisi senza fine: -1 rispetto all'anno scorso alla 9a giornata. Aspettando Insigne...

Un buco nero senza uscita. Cambiano gli allenatori, cambiano i giocatori ma la Sampdoria sembra non rialzarsi ancora. L'arrivo di Luca D'Angelo in panchina aveva dato una scossa con la squadra in quel di Bolzano che sembrava essere più viva. Ed invece ad Ascoli è arrivato un passo indietro nonostante per certi tratti la squadra abbia mostrato generosità e voglia di costruire ma alla fine è stata punita dalla formazione marchigiana che, sulle ali dell'entusiasmo di questo inizio di stagione, ha vinto per 2-0.

Un punto in meno dell'anno scorso

Una situazione difficile per i blucerchiati che sabato affronteranno l'Entella in un derby ligure che deve servire per rialzare la testa. La classifica dice che Ferrari e compagni hanno iniziato nuovamente col piede sbagliato l'anno con cinque punti raccolti in nove gare. Uno in meno rispetto alla scorsa stagione in questo punto del campionato e con un cambio di allenatore già alle spalle (Donati per la coppia Foti-Gregucci). Segno che il momento difficile sembra non finire mai.

Aspettando Insigne...

E guardando la rosa a disposizione, il tecnico abruzzese spera di avere qualche elemento in più a disposizione. In primis Lorenzo Insigne, unica luce in quest'inizio buio di campionato. L'attaccante (tre reti quest'anno su cinque segnate dal reparto offensivo) sta recuperando dal problema fisico accusato dopo Avellino e nei prossimi giorni si capirà di più circa il suo recupero.