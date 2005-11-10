Serie B, polemiche in Entella-Avellino. Calvarese: "Giusto annullare il gol di Di Maggio"

Grandi polemiche ieri sera dopo la sfida fra Virtus Entella e Avellino a causa del gol annullato all'irpino Luca Di Maggio a causa di un fuorigioco rilevato dopo l'intervento dell'OFR. Questa la ricostruzione dell'ex arbitro Gianpaolo Calvarese sul proprio sito:

Corretto annullare il gol di Di Maggio

Tante polemiche in Entella-Avellino per il gol annullato a Di Maggio, che sarebbe valso l’1-1 per gli irpini. Sul cross da sinistra, non è Di Maggio in posizione di fuorigioco geografico, bensì Favilli. E il motivo dell’annullamento - con OFR - della rete è proprio l’offside di Favilli, ritenuta impattante dal VAR Volpi e dall’arbitro Galipò. - si legge su Calvar.it - La decisione è corretta: Favilli ha un impatto su Alborghetti, spingendolo. Ed è proprio il numero 27 dell’Entella ad andare a contrastare Di Maggio. Giusto dunque il richiamo del VAR e la revoca della rete".

Le parole di Nesta sull'episodio

Molto polemico il tecnico irpino Alessandro Nesta nel post gara che su quanto avvenuto ha parlato così: “Galipò ha detto che Favilli era andato a dar fastidio al difensore che doveva contrastare Di Maggio, ma non è vero. Bisogna che gli arbitri imparino a capire le dinamiche del calcio, non hanno in testa il calcio, devono imparare cosa sia il calcio, poi possono essere bravi quanto vogliono. Tutto qua”.