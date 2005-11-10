Coppa Italia Serie C, Altamura e Savoia ai quarti. Gli oplontini sfideranno il Potenza
Luca Bargellini
Sono Altamura e Savoia le altre due formazioni, dopo il Potenza a staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C. La formazione pugliese si è imposta per ai calci di rigore sul Gubbio dopo lo 0-0 dei primi 90', mentre gli Oplontini hanno avuto la meglio per 2-0 sul Sorrento nel derby campano.
Potenza-Savoia è il primo accoppiamento certo del prossimo turno della competizione.
Ora l'attenzione si sposta ai match di domani che completeranno il quadro degli ottavi di finale.
COPPA ITALIA SERIE C - OTTAVI DI FINALE
Altamura-Gubbio 0-0 (5-4 d.c.r.)
Potenza-Bari 2-1
23' Franzolini (P), 35' De Marco (P), 44' aut. Franchi
Savoia-Sorrento 2-0
24' Riccardi, 39' Polizzi
Mercoledì 28 ottobre
Ore 18:00 - Desenzano-Dolomiti Bellunesi
Ore 18:00 - Spezia-Livorno
Ore 20:30 - Union Brescia-Cittadella
Ore 20:30 - Carpi-Ravenna
Ore 20:30 - Campobasso-Latina
Di seguito, infine, il prospetto degli accoppiamenti per i quarti di finale
Campobasso-Latina VS Spezia-Livorno
Potenza-Savoia
Altamura VS Desenzano-Dolomiti Bellunesi
Carpi-Ravenna VS Union Brescia-Cittadella