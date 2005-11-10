Coppa Italia Serie C, Altamura e Savoia ai quarti. Gli oplontini sfideranno il Potenza

Sono Altamura e Savoia le altre due formazioni, dopo il Potenza a staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C. La formazione pugliese si è imposta per ai calci di rigore sul Gubbio dopo lo 0-0 dei primi 90', mentre gli Oplontini hanno avuto la meglio per 2-0 sul Sorrento nel derby campano.

Potenza-Savoia è il primo accoppiamento certo del prossimo turno della competizione.

Ora l'attenzione si sposta ai match di domani che completeranno il quadro degli ottavi di finale.

COPPA ITALIA SERIE C - OTTAVI DI FINALE

Altamura-Gubbio 0-0 (5-4 d.c.r.)

Potenza-Bari 2-1

23' Franzolini (P), 35' De Marco (P), 44' aut. Franchi

Savoia-Sorrento 2-0

24' Riccardi, 39' Polizzi

Mercoledì 28 ottobre

Ore 18:00 - Desenzano-Dolomiti Bellunesi

Ore 18:00 - Spezia-Livorno

Ore 20:30 - Union Brescia-Cittadella

Ore 20:30 - Carpi-Ravenna

Ore 20:30 - Campobasso-Latina

Di seguito, infine, il prospetto degli accoppiamenti per i quarti di finale

Campobasso-Latina VS Spezia-Livorno

Potenza-Savoia

Altamura VS Desenzano-Dolomiti Bellunesi

Carpi-Ravenna VS Union Brescia-Cittadella