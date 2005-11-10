Il Napoli osserva Vinicius Tobias: tanti i club in Europa sul terzino dello Shakhtar

La prestazione in Champions League contro l'Inter ha evidenziato ancora una volta tutte le qualità di Vinicius Tobias. Il terzino destro brasiliano, doppio passaporto spagnolo, è una delle migliori gemme della rosa dello Shakthar Donetsk. Il classe 2004 è monitorato ogni volta che gioca in Champions da osservatori di numerose società europee. Sul ragazzo secondo quanto raccolto da TMW c'è anche l'interesse del Napoli.

Chi è Vinicius Tobias

Classe 2004 di Sao Paulo, ha giocato all'Internacional di Porto Alegre prima di sbarcare allo Shakhtar nel 2022. Dal Brasile all'Ucraina, uno step di carriera che tantissimi prima di lui, con successo, hanno fatto. Dopo pochi mesi, è andato in prestito al Real Madrid, alla seconda squadra del Castilla, coi Blancos che prevedevano per lui un percorso fino alla prima squadra. Non è andata come sperato, sicché Vinicius è tornato allo Shakhtar dove è una delle certezze oramai dal 2024 a oggi. Terzino destro di grande spinta, estro e fantasia, gioca sia basso a quattro che fludificante a tutta fascia.

Non solo il Napoli

Il Napoli è una delle società maggiormente interessate al ragazzo, anche per lo status di comunitario. A ventidue anni è nuovamente pronto per il salto in un grande campionato e ci sono società da mezza Europa pronte all'offerta forse già a gennaio. Tanti seguono le evoluzioni della sua carriera, anche per la sua duttilità da quinto o da esterno basso, ma d'attacco, della retroguardia.