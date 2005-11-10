Iori: "Juve, il 3-5-2 al momento riesce a mascherare i tuoi difetti ma..."

Il telecronista DAZN Alessandro Iori è intervenuto ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. Ed è partito dalla Juve: "E' un modulo questo che può coprire la contingenza e le difficoltà attuali ma non è qualcosa su cui costruire un progetto di ampio respiro. Oggi c'è esigenza di fare punti e tornare in corsa per il quarto posto. E' una squadra che ha limiti evidenti che col 3-5-2 prova a mascherare. E' quello che ti dà più sicurezze ma non ti permette davvero di andare lontano".

Serie A, tra Milan, Juve e Napoli chi rischia di più?

"Davanti Inter, Roma e Como sono superiori a queste, per motivi diversi. Possono lottare per la Champions, ma hanno delle lacune che non sono state colmate dal mercato ma anzi acuite".

Sulla Lazio che ne pensa?

"Mi ricordato tre mesi fa dopo la prima amichevole della Lazio della sensazione di smobilitazione, questa è la misura di quanto ne capiamo (ride, ndr): Credo nessuno potesse pensare a una partenza del genere. Va fatto un grande plauso a Gattuso. Il campionato è all'inizio, è ancora molto lungo e i valori potrebbero riequilibrarsi, ma una partenza così merita considerazione".