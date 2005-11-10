Borriello: "Spalletti non è il problema della Juve. Manca un presidente come Andrea Agnelli"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Marco Borriello ha parlato della Juventus che al momento sarebbe fuori dall'Europa con Antonio Conte, accostato spesso ai bianconeri, a casa: "Sono un grande estimatore di Antonio, è un vincente e ho provato sulla mia pelle la sua forza: trasmette una mentalità pazzesca ai giocatori. Però non credo che Spalletti sia il problema della Juve e quindi non penso che basterebbe Conte per riportare il club a primeggiare. Luciano e Antonio sono diversi, ma a livello tecnico-tattico sono entrambi fenomenali.

Cosa manca? Un presidente come Andrea Agnelli. Da fuori si percepisce la mancanza del calore di Andrea, un dirigente sempre presente. La Juventus ha una proprietà storica e unica: l’attaccamento al gioiello di famiglia è evidente, anche economicamente.

John Elkann è il primo tifoso e va ringraziato per i continui investimenti, non gli si può chiedere di più: parliamo di un grande uomo d’affari che non può essere al campo tutti i giorni. Alla Juve manca la magia, quella che fa allineare i pianeti e che nella stagione del nostro scudetto si era creata con Conte, i tifosi e il nuovo stadio. Non sono leggende, i giocatori fiutano l’ambiente. Il calcio è alchimia, comunione d’intenti".