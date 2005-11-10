Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, recupero 8ª giornata: alle 18 la sfida Atalanta U23-Vis Pesaro

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 08:19Serie C
28.10.2026 08:19Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Archiviato con la vittoria dell'Inter U23 sulla Scafatese per 2-1 nella giornata di ieri, oggi si chiude il quadro dei recuperi dell'ottava giornata di Serie C con la sfida di questo pomeriggio. In campo alle ore 18:00 Atalanta U23 e Vis Pesaro.

Diretta tv su SkSport Canale 254 e live testuale su TuttoMercatoWeb.com e TuttoC.com.

Di seguito la classifica del Girone B in attesa della sfida di oggi:

Serie C, Girone B: Spezia 29, Ravenna 23, Grosseto 22, Pescara 18, Torres 18, Reggiana 17, Guidonia Montecelio 16, Livorno 16, Perugia 16, Vado 15, Campobasso 15, Latina 14, Pineto 14, Atalanta U23 12*, Forlì 12, Sambenedettese 10, Ostiamare 9, Pianese 9, Gubbio 7, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno

Articoli correlati

Immagine news 1
Da Milan-Bologna a Fiorentina-Atalanta, le probabili formazioni della nona giornata
Immagine news 2
Virgili: "Atalanta condivisa da Sarri e Giuntoli, repulisti della Fiorentina senza senso"
Immagine news 3
Torino-Como 1-3: il tabellino della gara

Altre notizie Serie C

Oggi
Immagine news 1
08:34 Serie C
Coppa Italia Serie C, ottavi di finale: oggi cinque match. Occhi su Brescia-Cittadella
Immagine news 2
08:19 Serie C
Serie C, recupero 8ª giornata: alle 18 la sfida Atalanta U23-Vis Pesaro
Immagine news 3
00:19 Serie C
Trento imbattuto in Serie C, Zocchi: "La Serie B? Non posso direi di non pensarci"
Ieri
Immagine news 4
22:56 Serie C
Coppa Italia Serie C, Altamura e Savoia ai quarti. Gli oplontini sfideranno il Potenza
Immagine news 5
22:26 Serie C
Coppa Italia Serie C, Potenza prima qualificata ai quarti. Bari sconfitto per 2-1
Immagine news 6
21:19 Serie CTMW
TMWGuidonia, Lucchesi su Ginestra: “Abbiamo ripreso il discorso dove era stato lasciato”
Immagine news 7
19:50 Serie C
Grosseto, Vetrini: “Non cambia minimamente l’obiettivo di inizio stagione”
Immagine news 8
18:33 Serie C
Serie C, Giudice Sportivo: tre allenatori squalificati per un turno. Tutte le sanzioni
Immagine editoriale di Marco Conterio
La Lazio può essere il Leicester d'Italia? Basta con 'Ringhio': Gattuso e la stagione che merita da una vita. Occhio a tre elementi: la rottura Lotito-tifosi, la rosa corta e un calendario finora non impossibile...
Primo piano
Immagine top news n.0 Tutte le big su Finn Jeltsch: il difensore dello Stoccarda piace anche a Inter e Juventus
Immagine top news n.1 "Amare è così breve, e dimenticare così lungo". Inzaghi torna a Pisa: i retroscena di quell'addio
Immagine top news n.2 Kouadio come Kayode? Sul talento del Monza c'è (anche) il Brentford
Immagine top news n.3 Il Napoli osserva Vinicius Tobias: tanti i club in Europa sul terzino dello Shakhtar
Immagine top news n.4 Juve "sul pezzo" ma Spalletti a Genova prepara cambi in vista Napoli dove non ci sarà Allegri
Immagine top news n.5 Torino osso duro, ma il Como vince da grande. Fabregas: "Grandi no, ma più maturi"
Immagine top news n.6 La Roma si prende i tre punti con la forza. Cagliari mai domo e Pisacane dispiaciuto per i suoi
Immagine top news n.7 Torino-Como 1-3, le pagelle: Ramon perdonato, genio Nico Paz, treno Belghali
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
Immagine news podcast n.2 Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
Immagine news podcast n.3 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
Immagine news podcast n.4 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Simone Braglia: "Juve, si sta rivedendo equilibrio ma occhio al Genoa"
Immagine news Serie A n.2 Harry Kane, Pallone d'Oro meritato? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Iori: "Juve, il 3-5-2 al momento riesce a mascherare i tuoi difetti ma..."
Serie A
Immagine box news Serie A Venezia-Inter prima sfida in casa Stankovic. Filip sorride, Aleksandar per ora no
Immagine box news Serie A Torino ko contro il Como, il rammarico di Cairo al triplice fischio: "Peccato averla persa"
Immagine box news Serie A Breve storia di un sogno: Lulli dal rinnovo ad un'altra prova da MVP, e il GPS impazzisce
Immagine box news Serie A Oggi al Tardini è vietato sbagliare. Runjaic a rischio esonero, Gilardino non ancora
Immagine box news Serie A Jacobelli sulla Lazio: "Uno schiacciasassi. Un giorno Rino e i suoi ci racconteranno"
Immagine box news Serie A Lazio, Isaksen: "Godiamoci questo momento ma dobbiamo continuare già dalla prossima gara"
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, 9ª giornata: Palermo a Pisa per difendere la vetta. In campo le ultime tre gare del turno
Immagine box news Serie B "Amare è così breve, e dimenticare così lungo". Inzaghi torna a Pisa: i retroscena di quell'addio
Immagine box news Serie B Avellino, Adamo: "La nostra forza è il gruppo. Siamo una squadra che non molla"
Immagine box news Serie B Sampdoria, ad Ascoli un altro tonfo: la classifica fa sempre più paura. E ora il derby ligure
Immagine box news Serie B Serie B, Juve Stabia-Hellas Verona: punti preziosi in palio per raddrizzare la classifica
Immagine box news Serie B Serie B, Carrarese-Arezzo: testa bassa e pedalare verso i 3 punti
Serie C
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, ottavi di finale: oggi cinque match. Occhi su Brescia-Cittadella
Immagine box news Serie C Serie C, recupero 8ª giornata: alle 18 la sfida Atalanta U23-Vis Pesaro
Immagine box news Serie C Trento imbattuto in Serie C, Zocchi: "La Serie B? Non posso direi di non pensarci"
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, Altamura e Savoia ai quarti. Gli oplontini sfideranno il Potenza
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, Potenza prima qualificata ai quarti. Bari sconfitto per 2-1
Immagine box news Serie C Guidonia, Lucchesi su Ginestra: “Abbiamo ripreso il discorso dove era stato lasciato”
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Venezia-Inter
Immagine box news Pronostici Pronostico Genoa-Juventus, Spalletti cerca continuità ma De Rossi si affida al fattore casa
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Cagliari, Olimpico stregato per i sardi: giallorossi imbattuti da più di 10 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tutto su Taranto: prima l'Italdonne per la finale playoff mondiali, poi la Supercoppa Women
Immagine box news Calcio femminile Il Pallone d'Oro è terra di conquista per la Spagna e il Barcellona. Da sei edizioni di fila
Immagine box news Calcio femminile Putellas trionfa al Pallone d'Oro: la 'Reina' è tornata. E ora vuole vincere a Londra
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026: Putellas fa tris. Torna a trionfare dopo tre edizioni
Immagine box news Calcio femminile Pallone d'Oro 2026, Barcellona pigliatutto: è il miglior club femminile al mondo
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026, anche la miglior portiera è del Barcellona: vince Cata Coll
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
28 ottobre 1984, Hateley sovrasta Collovati e firma il 2-1. Il Milan vince il derby dopo 6 anni
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano