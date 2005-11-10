Serie C, recupero 8ª giornata: alle 18 la sfida Atalanta U23-Vis Pesaro
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Luca Bargellini
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Oggi alle 08:19Serie C
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28.10.2026 08:19Serie C
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Archiviato con la vittoria dell'Inter U23 sulla Scafatese per 2-1 nella giornata di ieri, oggi si chiude il quadro dei recuperi dell'ottava giornata di Serie C con la sfida di questo pomeriggio. In campo alle ore 18:00 Atalanta U23 e Vis Pesaro.
Diretta tv su SkSport Canale 254 e live testuale su TuttoMercatoWeb.com e TuttoC.com.
Di seguito la classifica del Girone B in attesa della sfida di oggi:
Serie C, Girone B: Spezia 29, Ravenna 23, Grosseto 22, Pescara 18, Torres 18, Reggiana 17, Guidonia Montecelio 16, Livorno 16, Perugia 16, Vado 15, Campobasso 15, Latina 14, Pineto 14, Atalanta U23 12*, Forlì 12, Sambenedettese 10, Ostiamare 9, Pianese 9, Gubbio 7, Vis Pesaro 4*
* una gara in meno
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