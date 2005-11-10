Sabato il derby, Crespo: "Milan più indietro rispetto all'Inter anche se ha fatto dei progressi"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante di Milan, Inter e Parma Hernan Crespo ha parlato della lotta scudetto. Per l'argentino in pole resta sempre l'Inter di Cristian Chivu che sabato sera affronterà il Milan nel derby della Madonnina: "Considero l’Inter la squadra più attrezzata di tutte per vincere lo scudetto. Con questo non voglio dire che lo vincerà di sicuro, ma di sicuro ha tutto per poterlo fare".

Sul Milan l'ex giocatore prosegue: "I rossoneri sono ancora indietro, però hanno compiuto notevoli progressi. Progressi che io, lo ammetto e faccio mea culpa, non consideravo possibili in così poco tempo. Il Milan di oggi è una squadra compatta, che sa quello che deve fare sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Ha giocatori di buona tecnica, un pubblico che, piano piano, ha imparato a sostenerli anche nelle difficoltà e, secondo me, è destinato a crescere.

Non è ancora al livello dell’Inter, ma si fa presto a colmare il gap: a volte, basta una striscia di due o tre vittorie per arrivare alla svolta. La partita contro il Bologna, a San Siro, sarà un test per verificare la maturità psicologica della squadra rossonera. E poi il derby...".