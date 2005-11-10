Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

"Amare è così breve, e dimenticare così lungo". Inzaghi torna a Pisa: i retroscena di quell'addio

TMW
Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 07:56Serie B
28.10.2026 07:56Serie B
Fonti preferite
In occasione della 9ª giornata del campionato di Serie B, il tecnico del Palermo ritroverà la sua ex squadra, portata in Serie A
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

"Ho chiesto solo quale fosse la prima giornata, il resto l'ho guardato un po' così, ho visto solo quando sarei tornato a Pisa che per me rimane un posto speciale, mi fa piacere tornare in quella città, sarà bello ritrovare i giocatori e un popolo che mi hanno dato tanto": era il 22 agosto, i calendari del campionato di Serie B erano stati appena compilati in quel di Ascoli, e il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi parlava così. Sì, perché dopo un anno avrebbe ritrovato quella squadra di cui aveva fatto la storia, avrebbe rivissuto - anche se solo emotivamente - la gioia e le lacrime di felicità di un popolo che ritrovava la Serie A dopo 34 anni, grazie a quel leader passionale che ha riunito città e squadra.

Il momento è adesso arrivato: stasera il big match.

Chissà se Inzaghi voleva davvero che quel momento carico di nostalgia arrivasse: "Amare è così breve, e dimenticare così lungo", scriveva Pablo Neruda. Ed effettivamente è vero, certi attimi non si possono dimenticare, e tornare sul prato della Cetilar Arena non sarà un momento qualunque. Certo, le emozioni dovranno poi esser messe da parte, Pisa-Palermo della 9ª giornata di Serie B è il big match del turno, ma il pre sarà da vivere: anche per capire come il pubblico pisano reagirà nel rivedere quel condottiero, non un tecnico qualunque.

Il retroscena di un addio.

Quando si ama troppo, il dolore è doppio, e Pisa ha ancora una ferita aperta per quell'addio che si è consumato il 13 giugno 2025: Inzaghi risolse il proprio contratto con il club nerazzurro, sposando quattro giorni dopo il progetto del Palermo. Fu accusato di andare in Sicilia per soldi - ed effettivamente il contratto del trainer è decisamente lauto - ma quel che in realtà spinse Inzaghi a non tentare la A con i toscani fu il progetto tecnico propostogli: specialista di promozioni dalla Serie B, non ha ancora brillato in massima serie per quel che riguarda le panchine, e una squadra infarcita di inesperti o stranieri che mai erano stati in un torneo italiano - una squadra insomma non concordata con lui - era sembrato un azzardo per il proprio futuro. Ecco dunque la scelta dell'addio, che, alla luce dei fatti, gli ha dato ragione: l'avventura in Serie A del Pisa è durata solo un anno (disastrato oltre ogni possibile immaginazione).

Occasione persa per il Pisa?

Difficile dirlo, con i se e i ma non si fa il calcio. E non è detto che, assecondando le richieste di Inzaghi, il torneo di Serie A sarebbe andato diversamente: essendo però un allenatore con ottime capacità umane di gestire il gruppo, un tecnico empatico, forse qualcosa in più si sarebbe visto. Insomma, è giusto fare la guerra con i soldati scelti. Quelli del Palermo li ha voluti.

Articoli correlati

Immagine news 1
Palermo, Inzaghi: "Torno a Pisa da avversario, ma non da nemico"
Immagine news 2
Palermo, Inzaghi: "Grande reazione dopo l'1-1, in casa numeri impressionanti"
Immagine news 3
Palermo, Inzaghi: "Voglio una grande risposta di maturità, Carrarese forte e ben allenata"

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
08:04 Serie B
Serie B, 9ª giornata: Palermo a Pisa per difendere la vetta. In campo le ultime tre gare del turno
Immagine news 2
07:56 Serie BTMW
TMW"Amare è così breve, e dimenticare così lungo". Inzaghi torna a Pisa: i retroscena di quell'addio
Immagine news 3
07:49 Serie B
Avellino, Adamo: "La nostra forza è il gruppo. Siamo una squadra che non molla"
Immagine news 4
07:43 Serie BTMW
TMWSampdoria, ad Ascoli un altro tonfo: la classifica fa sempre più paura. E ora il derby ligure
Immagine news 5
06:18 Serie B
Serie B, Juve Stabia-Hellas Verona: punti preziosi in palio per raddrizzare la classifica
Immagine news 6
06:12 Serie B
Serie B, Carrarese-Arezzo: testa bassa e pedalare verso i 3 punti
Immagine news 7
06:06 Serie B
Serie B, Pisa-Palermo: il ritorno da avversario di Inzaghi alla Cetilar Arena
Immagine news 8
00:04 Serie BLive TMW
Live TMWDa Benevento-Catanzaro a Juve Stabia-Hellas, i convocati per la 9ª giornata di Serie B
Immagine editoriale di Marco Conterio
La Lazio può essere il Leicester d'Italia? Basta con 'Ringhio': Gattuso e la stagione che merita da una vita. Occhio a tre elementi: la rottura Lotito-tifosi, la rosa corta e un calendario finora non impossibile...
Primo piano
Immagine top news n.0 Tutte le big su Finn Jeltsch: il difensore dello Stoccarda piace anche a Inter e Juventus
Immagine top news n.1 "Amare è così breve, e dimenticare così lungo". Inzaghi torna a Pisa: i retroscena di quell'addio
Immagine top news n.2 Kouadio come Kayode? Sul talento del Monza c'è (anche) il Brentford
Immagine top news n.3 Il Napoli osserva Vinicius Tobias: tanti i club in Europa sul terzino dello Shakhtar
Immagine top news n.4 Juve "sul pezzo" ma Spalletti a Genova prepara cambi in vista Napoli dove non ci sarà Allegri
Immagine top news n.5 Torino osso duro, ma il Como vince da grande. Fabregas: "Grandi no, ma più maturi"
Immagine top news n.6 La Roma si prende i tre punti con la forza. Cagliari mai domo e Pisacane dispiaciuto per i suoi
Immagine top news n.7 Torino-Como 1-3, le pagelle: Ramon perdonato, genio Nico Paz, treno Belghali
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
Immagine news podcast n.2 Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
Immagine news podcast n.3 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
Immagine news podcast n.4 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Simone Braglia: "Juve, si sta rivedendo equilibrio ma occhio al Genoa"
Immagine news Serie A n.2 Harry Kane, Pallone d'Oro meritato? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Iori: "Juve, il 3-5-2 al momento riesce a mascherare i tuoi difetti ma..."
Serie A
Immagine box news Serie A Venezia-Inter prima sfida in casa Stankovic. Filip sorride, Aleksandar per ora no
Immagine box news Serie A Torino ko contro il Como, il rammarico di Cairo al triplice fischio: "Peccato averla persa"
Immagine box news Serie A Breve storia di un sogno: Lulli dal rinnovo ad un'altra prova da MVP, e il GPS impazzisce
Immagine box news Serie A Oggi al Tardini è vietato sbagliare. Runjaic a rischio esonero, Gilardino non ancora
Immagine box news Serie A Jacobelli sulla Lazio: "Uno schiacciasassi. Un giorno Rino e i suoi ci racconteranno"
Immagine box news Serie A Lazio, Isaksen: "Godiamoci questo momento ma dobbiamo continuare già dalla prossima gara"
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, 9ª giornata: Palermo a Pisa per difendere la vetta. In campo le ultime tre gare del turno
Immagine box news Serie B "Amare è così breve, e dimenticare così lungo". Inzaghi torna a Pisa: i retroscena di quell'addio
Immagine box news Serie B Avellino, Adamo: "La nostra forza è il gruppo. Siamo una squadra che non molla"
Immagine box news Serie B Sampdoria, ad Ascoli un altro tonfo: la classifica fa sempre più paura. E ora il derby ligure
Immagine box news Serie B Serie B, Juve Stabia-Hellas Verona: punti preziosi in palio per raddrizzare la classifica
Immagine box news Serie B Serie B, Carrarese-Arezzo: testa bassa e pedalare verso i 3 punti
Serie C
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, ottavi di finale: oggi cinque match. Occhi su Brescia-Cittadella
Immagine box news Serie C Serie C, recupero 8ª giornata: alle 18 la sfida Atalanta U23-Vis Pesaro
Immagine box news Serie C Trento imbattuto in Serie C, Zocchi: "La Serie B? Non posso direi di non pensarci"
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, Altamura e Savoia ai quarti. Gli oplontini sfideranno il Potenza
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, Potenza prima qualificata ai quarti. Bari sconfitto per 2-1
Immagine box news Serie C Guidonia, Lucchesi su Ginestra: “Abbiamo ripreso il discorso dove era stato lasciato”
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Venezia-Inter
Immagine box news Pronostici Pronostico Genoa-Juventus, Spalletti cerca continuità ma De Rossi si affida al fattore casa
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Cagliari, Olimpico stregato per i sardi: giallorossi imbattuti da più di 10 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tutto su Taranto: prima l'Italdonne per la finale playoff mondiali, poi la Supercoppa Women
Immagine box news Calcio femminile Il Pallone d'Oro è terra di conquista per la Spagna e il Barcellona. Da sei edizioni di fila
Immagine box news Calcio femminile Putellas trionfa al Pallone d'Oro: la 'Reina' è tornata. E ora vuole vincere a Londra
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026: Putellas fa tris. Torna a trionfare dopo tre edizioni
Immagine box news Calcio femminile Pallone d'Oro 2026, Barcellona pigliatutto: è il miglior club femminile al mondo
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026, anche la miglior portiera è del Barcellona: vince Cata Coll
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
28 ottobre 1984, Hateley sovrasta Collovati e firma il 2-1. Il Milan vince il derby dopo 6 anni
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano