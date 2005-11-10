Trento imbattuto in Serie C, Zocchi: "La Serie B? Non posso direi di non pensarci"

Trento unica imbattuta del Girone A di Serie C. La formazione di Luca Tabbiani si è meritata il ruolo di 'terza incomoda' per la lotta alla promozione diretta fra Cittadella e Union Brescia. Moreno Zocchi, direttore sportivo del club gialloblù ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a questo strepitoso avvio di stagione. Ecco quanto riportato da TrivenetoGoal:

Direttore Moreno Zocchi, si aspettava un exploit del genere?

"Diciamo che ci speravo. Abbiamo lavorato tanto per arrivare così in alto e ora speriamo di restarci il più a lungo possibile".

Sogna la Serie B?

"Non posso dire di non pensarci, ma teniamo i piedi ben piantati a terra. Se lei mi chiede se vedo il Trento in Serie B in futuro le rispondo di sì e le aggiungo che mi piacerebbe farci parte, di questa eventuale scalata. Ho letto le dichiarazioni del presidente, che è un entusiasta, un sanguigno, un portatore di emozioni. Dichiarazioni di grande responsabilità, facendo una battuta potrei dirle che mi butto più io in avanti in questo momento…".

Secondo lei potete giocarvi il salto di categoria?

"Penso sia difficile pretendere qualcosa di più da questi ragazzi. Posso dire che me lo auguro, ma ragionevolmente penso sia giusto vivere il momento, lavorare al massimo e provare ad arrivare più in alto possibile. Ci sono squadre come Cittadella e Brescia che hanno qualcosa più di noi. Noi lavoriamo per ridurre quel gap e stare nelle posizioni di testa fino alla fine".

Tanti infortuni. Come mai?

"Purtroppo non siamo stati molto fortunati, né con Dalmonte e né con Capone. Ma senza i loro ko, probabilmente Ladisa non avrebbe avuto tutto questo spazio. È un ragazzo con grandissime qualità che secondo me avrà un’ottima carriera. Il calcio è strano, a volte passano dei treni che in altre occasioni potrebbero non passare mai. Bisogna essere bravi a montarci sopra in corsa e non scendere più".

Aucelli sta dimostrando qualità incredibili. Gioca ovunque e con risultati sempre di ottimo livello. Possibile che nessuna squadra di B si sia accorta di lui?

"Non lo dica troppo forte. Aucelli è uno di quei giocatori che si sta esaltando nell’ambito di un gruppo che sta lavorando benissimo. Penso di poter dire che siamo una squadra bella da vedere, che diverte il pubblico e che sta conquistando la gente. In questo contesto un giocatore come Aucelli sta brillando particolarmente e, lei ha ragione, ha qualità veramente importanti. Per ora ce lo teniamo stretto".

In estate Tabbiani, al momento dell’arrivo di Molina fra mille scetticismi, disse che avrebbe fatto il suo record di gol quest’anno

"A me è un giocatore che è sempre piaciuto particolarmente, ho visto in lui qualità sopra la media e anche doti umane particolari. Aveva bisogno di un contesto stabile dopo anni vissuti in situazioni tutt’altro che solide. Sta dimostrando di essere un attaccante importante".

L’Ospitaletto è alle porte.

"Ci ha spesso messo in difficoltà. È una squadra attrezzata e ben costruita. Sarà veramente dura per noi".