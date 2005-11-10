Sampdoria, ad Ascoli un altro tonfo: la classifica fa sempre più paura. E ora il derby ligure

Un passo avanti a Bolzano. Tre passi indietro ad Ascoli. La Sampdoria esce con le ossa rotte dal match del "Del Duca" contro i bianconeri di Tomei che invece volano sulle ali dell'entusiasmo in piena zona promozione diretta. Una partita che la squadra di D'Angelo gioca di rimessa nella prima frazione di gara lasciando più del 70% del possesso palla all'avversario e chiudendo con ordine gli spazi. La storia però si ripete come in un continuo loop, un costante "giorno della marmotta" che coinvolge tutto l'ambiente blucerchiato da tre anni a questa parte.

Samp (di nuovo) ultima

Una sconfitta che fa piombare di nuovo la squadra all'ultimo posto insieme al Catanzaro, con le squadre in zona playout che iniziano a staccarsi in attesa della sfida di questa sera fra Arezzo e Carrarese. Una situazione che non rende onore ad una piazza come quella doriana che da tanto, troppo, tempo è costretta ad ingioiare bocconi amari al cospetto di una società che sta fallendo ogni tipo di scelta sul mercato.

Sabato l'Entella

Esente da colpe, e non potrebbe essere altrimenti, è Luca D'Angelo, arrivato a Genova meno di una settimana fa e costretto ad affrontare due trasferte consecutive nel giro di tre giorni con poco più di undici giocatori a disposizione. Il calendario però propone un'altra sfida molto insidiosa che però non andrà sbagliata se non si vorrà piombare sempre più in basso. Sabato, nel giorno di Halloween, ci sarà l'Entella di Andrea Chiappella, squadra assai ostica specie in trasferta (vittorie a Pisa e a Padova). Sperando di non vedere i fantasmi degli anni passati che già stanno aleggiando su Bogliasco.