Gollini non fa rimpiangere Svilar: non andare sul mercato per cercare un altro vice è stato giusto

Il vero protagonista che nessuno si aspettava di vedere nella gara dell'Olimpico tra Roma e Cagliari è stato Pierluigi Gollini. Il portiere giallorosso, nonostante i due gol subiti, ha salvato la porta della sua squadra in almeno tre occasioni, con altrettanti interventi da campione che hanno impedito a Malen e compagni di vincere poi una partita fondamentale per non perdere ulteriore terreno dalla testa della classifica.

La scelta della scorsa estate che sta pagando

E pensare che al momento dell'infortunio di Svilar, di alcune settimane fa, in pochissimi avrebbero pensato che l'ex portiere, tra le altre, di Atalanta e Fiorentina, avrebbe potuto ritagliarsi lo spazio da vero e proprio protagonista, visto il suo lungo periodo trascorso in panchina nelle ultime stagioni. Ecco, le cose sono andate diversamente e la Roma adesso si gode il sostituto dello stesso Svilar, quel Gollini che non lo sta facendo rimpiangere affatto.

La scorsa estate la dirigenza e Gasperini hanno fatto una scelta chiara: non andare sul mercato a cercare un vice diverso e puntare proprio sul portiere amante del Rap. La scelta sta pagando e la gara contro il Cagliari è stata la prova definitiva. In attesa del rientro di Svilar i guantoni di Gollini sono una garanzia.