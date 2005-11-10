Pobega è tra i più sottovalutati della Serie A. Stasera cerca il suo primo gol al Milan

Quando si parla dei protagonisti di casa Bologna, non sempre viene alla mente il nome di Tommaso Pobega. Eppure c'era anche lui, per esempio, nel gruppo che due stagioni fa concluse alla grande il primo anno di Italiano in rossoblù conquistando la Coppa Italia 2025 grazie al gol di Ndoye che è servito a piegare il Milan.

13 anni rossonero, ora il Bologna

Questa sera i rossoblù vanno ospiti del Milan a San Siro e tra loro ci sarà anche Pobega, che sentirà questa partita probabilmente più di ogni altro, essendoci cresciuto, con i colori del Diavolo. Arrivato a Milanello ancora 14enne, il centrocampista classe '99 è rimasto per 13 anni un giocatore di proprietà dei rossoneri, pur partendo svariate volte in prestito. Le ultime due proprio al Bologna, che ha poi deciso di procedere con l'acquisto a titolo definitivo, spendendo 7 milioni di euro nel corso dell'ultima sessione estiva dei trasferimenti.

Contro il Diavolo è ancora a zero

Considerando anche la sua duttilità e un rapporto con il gol che vede appuntamenti abbastanza continui, viene da pensare che Pobega sia un giocatore molto sottovalutato, nel panorama dell'attuale Serie A. Questa sera potrà provare ad irrobustire questa sensazione, là nello stadio in cui è cresciuto come uomo e calciatore. Contro il Milan non ha mai segnato, lo ha fatto però ai cugini nerazzurri. Due volte, l'ultima nella sfida della 7^ giornata.