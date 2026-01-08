Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cagliari, Angelozzi: "Nicolussi Caviglia e Lovric obiettivi, Luperto incedibile"

Cagliari, Angelozzi: "Nicolussi Caviglia e Lovric obiettivi, Luperto incedibile"TUTTO mercato WEB
ieri alle 18:22Serie A
Andrea Carlino

A Cremona, allo stadio Giovanni Zini, si gioca una partita che può dire tanto sulle sorti di entrambe le formazioni. La Cremonese arriva all'appuntamento dopo due sconfitte consecutive, l'ultima maturata a Firenze. Il Cagliari si presenta al confronto con le stesse necessità di riscatto: i rossoblù hanno perso in casa contro il Milan, pur avendo offerto una prestazione convincente nel primo tempo.

Prima del fischio d'inizio, il direttore sportivo del Cagliari, Guido Angelozzi, ha parlato ai microfoni di DAZN.

Direttore, il centrocampo è un po' in emergenza per indisponibilità. Le chiedo della fattibilità di alcune operazioni. Due nomi: Nicolussi Caviglia e Lovric.
"Sono due giocatori che stiamo seguendo, però non ci sono solamente loro. Abbiamo qualche altra alternativa, dobbiamo prendere un centrocampista. Stiamo ragionando insieme alla società e al mister, vediamo più avanti di accontentare il mister."

Luperto gioca dall'inizio. C'era una possibilità che potesse lasciare il Cagliari?
"No, non c'è stata mai la possibilità. È un giocatore per noi incedibile. È da quest'estate che viene richiesto da tante squadre, il presidente ha detto subito di no, per cui non abbiamo cambiato idea. È un giocatore importante, uno dei più esperti, per cui è un punto di forza per noi."

Cosa ci dice riguardo Kilicsoy, cosa deve fare ancora il ragazzo per il rinnovo?
"Deve fare quello che sta facendo. Nelle due partite che ha disputato ha fatto due gol, per cui ha già fatto tanto. Oggi parte dalla panchina, però è un ragazzo interessante, noi stiamo attenti. Deve fare qualche gol e allora è più facile riscattarlo. Quest'estate il presidente Giulini ha dimostrato con Piccoli, che aveva un riscatto alto da 12 milioni di euro, di averlo esercitato. È una società la nostra che sta attenta al budget, però sta attenta anche quando c'è un giocatore valido. Investiamo."

