Cagliari, Angelozzi: "Palestra è il miglior laterale in Europa, lo volevo già a Frosinone"

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro l'Atalanta: "Palestra lo ha voluto tutta la società, non solo io: sapevo che era forte perché lo volevo portare a Frosinone anche l'anno scorso. Quest'anno ci siamo riusciti e siamo felici perché in questo momento, secondo me, è il laterale destro più forte d'Europa".

Juan Rodriguez che profilo è?

"È un altro profilo al livello di Palestra, ha fatto due partite con noi: a Napoli e in casa con la Roma è stato uno dei migliori in campo: è nel giro della nazionale uruguaiana: non è detto che andrà a fare il Mondiale, ma è un ragazzo che ha grandi prospettive".