Cagliari, Angelozzi: "Palestra è il miglior laterale in Europa, lo volevo già a Frosinone"
TUTTO mercato WEB
Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro l'Atalanta: "Palestra lo ha voluto tutta la società, non solo io: sapevo che era forte perché lo volevo portare a Frosinone anche l'anno scorso. Quest'anno ci siamo riusciti e siamo felici perché in questo momento, secondo me, è il laterale destro più forte d'Europa".
Juan Rodriguez che profilo è?
"È un altro profilo al livello di Palestra, ha fatto due partite con noi: a Napoli e in casa con la Roma è stato uno dei migliori in campo: è nel giro della nazionale uruguaiana: non è detto che andrà a fare il Mondiale, ma è un ragazzo che ha grandi prospettive".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
Le più lette
4 Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile